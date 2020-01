Video/ Catanzaro Bisceglie (2-1): highlights e gol. Ebagua accorcia ma non basta

Il video con gli highlights e i gol di Catanzaro Bisceglie 2-1 contiene le fasi salienti del match valevole per il 21^ turno di Serie C girone C che si è disputato al Ceravolo. La squadra di Grassadonia inaugura il 2020 esattamente come si era congedata dal 2019: con una vittoria di fronte al suo pubblico. Era fondamentale per i calabresi cominciare il girone di ritorno con i tre punti per alimentare il sogno play-off, anche se la distanza dalla vetta della classifica resta enorme nonostante il brutto KO della Reggina sul campo della Cavese. Decima sconfitta nella regular season per i nerazzurri stellati che restano fermi a quota 2 vittorie dopo le prime 20 giornate e a sole 3 lunghezze sopra l’ultimo posto. Il tridente d’attacco formato da Fischnaller, Kanoute e Giannone non sembrava particolarmente ispirato, poi poco prima dell’intervallo arriva la fiammata di Nicoletti che costringe Turi a un goffo intervento: palla che scavalca beffardamente Casadei e termina in rete, con i giocatori e i tifosi locali più increduli che felici per quanto accaduto. Nella ripresa il raddoppio invece arriva abbastanza presto: Rafetraniaina ferma Fischnaller con un fallo tattico appena fuori dall’area di rigore, punizione dal limite che si rivela letale per gli ospiti con la conclusione di Giannone deviata da Piccinni che spiazza il suo portiere. A riaprire il discorso a mezz’ora dal novantesimo ci pensa Ebagua che accorcia le distanze con una girata al volo. Grassadonia intuisce il pericolo e si copre facendo parcheggiare i tir davanti alla porta di Di Gennaro, bravissimo in zona Cesarini a sventare la punizione di Gatto con Romani che fallisce il tap-in a porta vuota e rientra negli spogliatoi con le mani nei capelli per la colossale chance gettata al vento di salvare i suoi dal KO. Con un pizzico di fortuna che non guasta mai il Catanzaro va sotto la doccia con il bottino pieno in tasca.

VIDEO CATANZARO BISCEGLIE, IL TABELLINO

CATANZARO-BISCEGLIE 2-1 (1-0)

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Maita, De Risio, Nicoletti; Giannone (68′ Mangni), Kanoute, Fischnaller (68′ Bianchimano). All. Gianluca Grassadonia.

BISCEGLIE (3-4-3): Casadei; Turi, Hristov (84′ Romani), Piccinni; Mastrippolito, Zibert, Rafetraniaina (84′ Abonckelet), Armeno; Gatto, Ebagua (75′ Montero), Longo. All. Gianfranco Mancini.

ARBITRO: Valerio Maranesi (sez. di Ciampino).

AMMONITI: Rafetraniaina (B), Riggio (C).

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 43′ aut. Turi (C), 51′ Giannone (C), 60′ Ebagua (B).

