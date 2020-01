DIRETTA/ Catanzaro Bisceglie (risultato 2-1) video streaming tv: Ebagua accorcia!

DIRETTA CATANZARO BISCEGLIE (RISULTATO LIVE 2-1): EBAGUA ACCORCIA!

Al quarto d’ora del secondo tempo è cambiato nuovamente il parziale al Ceravolo tra Catanzaro e Bisceglie con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. A inizio ripresa la formazione di Grassadonia raddoppia con Giannone, decisiva la deviazione di Piccinni che mette fuori causa l’incolpevole Casadei che per la seconda volta viene “tradito” dai suoi compagni di squadra. I nerazzurri stellati sembrano spacciati ma al 60′ Ebagua accorcia le distanze violando la porta di Di Gennaro e riaprendo i giochi. Vietato rilassarsi per i calabresi che devono ancora sudarseli i tre punti e non possono più permettersi cali di tensione da qui al triplice fischio. {agg. di Stefano Belli}

AUTOGOL DI TURI

Catanzaro e Bisceglie vanno al riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore della squadra allenata da Grassadonia. Partita che finora è stata piuttosto avara di emozioni con le due squadre incapaci di trovare l’ultimo passaggio e portare a termine le rispettive azioni d’attacco. I padroni di casa hanno provato a prendere l’iniziativa ma senza creare particolari difficoltà alla retroguardia avversaria che ha cercato di tenere a debita distanza da Casadei il tridente d’attacco formato da Fischnaller, Kanoute e Giannone che quest’oggi non sembrano particolarmente ispirati. Tuttavia al 43′ i calabresi si portano rocambolescamente in vantaggio grazie all’autogol di Turi che devia il tiro di Nicoletti nella propria porta, incredulo gli spettatori del Ceravolo che di certo non poteva ritenersi soddisfatto della prestazione fornita dai loro beniamini. {agg. di Stefano Belli}

PREVALE L’EQUILIBRIO

Al Ceravolo è in corso il match della 21^ giornata di Serie C girone C tra Catanzaro e Bisceglie, a metà del primo tempo il risultato live è fermo sullo 0-0. A inizio gara i padroni di casa attaccano con Fischnaller che prolunga il pallone per Kanoute, anticipato dall’uscita lungimirante di Casadei che agguanta la sfera. I nerazzurri stellati si rendono minacciosi dalle parti di Di Gennaro con Ebagua che colpisce di testa il pallone e nell’azione si scontra duramente con Nicoletti, i due hanno bisogno di essere soccorsi dallo staff medico ma niente di grave per entrambi. Successivamente le due squadre continuano a far girare palla raccogliendo solamente qualche tiro dalla bandierina. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI COMINCIA!

Mentre Catanzaro Bisceglie è ormai imminente, possiamo ancora scoprire i numeri delle due formazioni di Serie C nel girone C alla vigilia della ventunesima giornata del campionato in corso. Al match arriviamo con 29 punti in classifica per il Catanzaro e appena 14 per il Bisceglie. Per i padroni di casa finora otto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, gli ospiti invece hanno ottenuto fino a questo momento solamente due vittorie, otto pareggi e nove sconfitte. I numeri sono assai diversi anche nella differenza reti, che per il Catanzaro è pari a +5 e per il Bisceglie invece non va oltre un brutto -13. I gol segnati sono 26 a fronte di 21 subiti per quanto riguarda la formazione calabrese, i pugliesi invece rispondono con 15 reti al proprio attivo ma anche ben 28 gol al passivo. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Catanzaro Bisceglie comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

E’ tempo ora di prendere in esame lo storico che interessa la diretta della Serie C Catanzaro Bisceglie: ecco che cosa ci riservano i dati segnati per tale scontro diretto alla vigilia di questa intensissima 21^ giornata della Serie C. Bilancio alla mano possiamo infatti contare di 5 testa a testa ufficiali occorsi tra i due club, e raccolti dal 2017 a oggi e sempre per la terza serie del calcio italiano. Aggiungiamo che nel complesso possiamo allora registrare nella statistica di ben 2 pareggi e altrettante vittorie del Catanzaro, mentre una sola è stata l’affermazione del Bisceglie. Va aggiunto alla nostra analisi che l’ultimo precedente segnato tra Catanzaro e Bisceglie è recente e risale al secondo turno del campionato di Serie C ancora in corso. Allora ben ricordiamo del pareggio per 1-1 firmato al Ventura, dove sono stati protagonisti i gol di De Risio per il Bisceglie e di Fischnaller per il Catanzaro.(agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Catanzaro Bisceglie sarà diretta dal signor Valerio Maranesi, è un match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. I calabresi hanno chiuso il 2019 in campionato con una vittoria interna contro il Picerno, un successo che ha alimentato le ambizioni play off dei giallorossi che il 18 dicembre scorso sono stati però poi sconfitti in casa dal Catania nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Catanzaro al momento sesto in classifica ma distante 8 punti dalla coppia che lo precede in classifica, composta da Monopoli e Ternana a quota 37 punti. Molto più indietro il Bisceglie, ancora quartultimo in classifica dopo una serie di 4 pareggi consecutivi con la quale i pugliesi hanno chiuso il 2019, ottenuti in fila contro Paganese, Cavese, Rieti e Vibonese. Il Bisceglie però non vince in campionato da 3 mesi e mezzo, dal blitz esterno in casa dell’Avellino del 22 settembre scorso. Nel match d’andata le due squadre hanno pareggiato 1-1, dopo essersi ritrovato sotto per un autogol di De Risio il Catanzaro ha rimontato nella ripresa con una rete di Fischnaller.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BISCEGLIE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Catanzaro Bisceglie, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Catanzaro allenato da Gianluca Grassadonia sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto:Di Gennaro; Riggio, Signorini, Martinelli; Di Livio, Giannone, Tascone, De Risio, Favalli; Kanoute, Fischnaller. Risponderà il Bisceglie allenato da Gianfranco Mancini con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Borghetto; Karkalis, Diallo, Piccinni; Turi, Zibert, Armeno, Rafetrainaina, Mastrippolito; Letizia, Montero.

