Video/ Catanzaro Casertana (1-1): highlights e gol, è parità al Ceravolo (Serie C)

Presentiamo il video di Catanzaro Casertana, partita che si è giocata al Ceravolo per la 26^ giornata nel girone C della Serie C e terminata con un pareggio per 1-1. La Casertana mette alle corde il Catanzaro e si prende un punto prezioso allo stadio Ceravolo, con i calabresi che nel finale di partita hanno solo sfiorato la vittoria. Dopo un ottimo approccio alla gara gli ospiti al 13′ hanno trovato il vantaggio grazie a Zivkov, che ha trasformato un calcio di punizione sfruttando anche una deviazione di Casoli. Il Catanzaro prova a reagire ma la Casertana oppone una difesa ordinata: al 35′ la formazione allenata da Auteri mette in mostra però un’azione in grande stile con De Risio che trova l’inserimento di Casoli sulla sinistra, cross ben calibrato da quest’ultimo per la testa di Tulli che realizza l’1-1.

VIDEO CATANZARO CASERTANA: IL SECONDO TEMPO

Anche nel secondo tempo il match resta comunque equilibrato, le due formazioni provano a prevalere con azioni isolare, una secca staffilata di Casoli va vicina al bersaglio, mentre la Casertana risponde con Tascone che trova però il riflesso di Bleve a negargli il gol. Tanti i cambi che creano difficoltà al ritmo di gioco, il finale di partita è comunque di marca calabrese con Bianchimano che al 29′ con una bella torsione di testa ha la palla match, ma il pallone finisce sul palo. E’ qui che si infrangono di fatto le speranze del Catanzaro di ottenere i tre punti, ultima chance al 41′ un tentativo mancino di Iuliano che si infrange sull’esterno della rete. Si chiude con un pareggio che sostanzialmente soddisfa maggiormente la formazione campana, anche se il Catanzaro può chiudere comunque senza rimpianti una partita giocata con buon carattere.

