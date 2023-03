Video/ Catanzaro Monterosi (3-0) gol ed highlights: Serie B sempre più vicina!

Video Catanzaro Monterosi che inizia con la formazione di casa soffrire nei primi minuti contro i laziali. Si chiede un calcio di rigore ma è tutto regolare, il direttore di gara fa cenno di continuare. Il Catanzaro soffre ma inizia progressivamente a farsi vedere dalle parti della formazione in maglia bianca; calcio d’angolo Monterosi che si trasforma presto in un contropiede per il Catanzaro, Vandeputte salta ben due uomini con una grande velocità e poi serve un cioccolatino a Tommaso Biasci che però, si divora incredibilmente il gol calciando alla destra del portiere, con quest’ultimo battuto. La palla è terminata fuori ma non è l’unica occasione incredibile per il Catanzaro che poi, non sfrutta l’occasione a porta sguarnita con Pietro Iemmello che calcia incredibilmente fuori.

Il migliore del Catanzaro però è decisamente Vandeputte che, dopo uno scambio con il compagno, calcia con grande potenza dalla distanza cocostringendo il portiere avversario ad un miracolo con la palla che va in calcio d’angolo. Vantaggio nel primo tempo con la rete di Scognamillo che tocca di testa dopo la deviazione dei compagni in area di rigore. Non tarda ad arrivare anche la gioia personale per il belga Vandeputte. Il giocatore ex Vicenza viene lanciato palla al piede davanti alla porta si allarga sul sinistro e conclude ad incrociare. Catanzaro che vince ancora e si porta sempre più vicino al campionato cadetto.

CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Scognamillo S., Brighenti N., Martinelli L., Brignola E. (dal 37′ st Cianci P.), Sounas D. (dal 28′ st Katseris P.), Pontisso S. (dal 28′ st Welbeck N.), Verna L. (dal 37′ st Cinelli A.), Vandeputte J., Biasci T. (dal 19′ st Curcio A.), Iemmello P.. A disposizione: Bombagi F., Cianci P., Cinelli A., Curcio A., Fazio P., Gatti R., Ghion A., Grimaldi, Katseris P., Rolando G., Sala A. (Portiere), Situm M., Tentardini A., Welbeck N.

MONTEROSI TUSCIA: Forte F. (Portiere), Tartaglia A., Mbende E., Bittante L., Burgio R. (dal 29′ st Di Renzo A.), Tolomello F. (dal 33′ st Di Francesco D.), Parlati S., Santoro S., Verde F. (dal 19′ st Piroli D.), Della Pietra V., Tonin R. (dal 19′ st Vitali P.). A disposizione: Alia M. (Portiere), Costantino R., Di Francesco D., Di Renzo A., Gasperi M., Giordani P., Lipani J., Piroli D., Vitali P.

Reti: al 43′ pt Scognamillo S. (Catanzaro) , al 6′ st Martinelli L. (Catanzaro) , al 17′ st Vandeputte J. (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 23′ pt Pontisso S. (Catanzaro) al 11′ pt Della Pietra V. (Monterosi Tuscia), al 38′ pt Burgio R. (Monterosi Tuscia), al 38′ st Mbende E. (Monterosi Tuscia).











