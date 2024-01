Video/ Catanzaro Palermo (1-1) gol e highlights: Segre risponde a Biasci! (Serie B, 26 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO PALERMO: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo le squadre di Catanzaro e Palermo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Corini tentano subito di prendere in mano le redini del match affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 7′ con una conclusione di Soleri parata in corner da Fulignati. Il gioco viene poi interrotto per qualche istante a causa del lancio di fumogeni dagli spalti.

Diretta/ Catanzaro Palermo (risultato finale 1-1): Segre vanifica il gol di Biasci (Serie B, 26 gennaio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Vivarini crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 29′ grazie alla rete messa a segno da Biasci, bravo a risolvere una mischia su un lancio dalla destra di Situm. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e questa volta i rosanero trovano il gol del pareggio al 49′ per merito di Segre, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Di Mariano. Al 53′ i giallorossi rischiano grosso sul palo centrato da Situm all’interno della propria area di rigore su lancio di Ranocchia.

Video/ Palermo Modena (4-2) gol e highlights: la risolve Soleri! (20 gennaio 2024)VIDE

Nell’ultima parte dell’incontro i calabresi vanno si disperano quando il colpo di testa di Scognamillo è stato intercettato a ridosso della linea di porta da Gomes al 64′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Baroni, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Brighenti da un lato e Ranocchia dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno del campionato cadetto permette al Catanzaro di salire a quota 34 ed al Palermo di portarsi a 36 punti nella classifica della Serie B.

Diretta/ Palermo Modena (risultato finale 4-2): la chiude Soleri! (Serie B, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO PALERMO: IL TABELLINO

Catanzaro-Palermo 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 29′ Biasci(C); 49′ Segre(P).

Assist: 49′ Di Mariano(P).

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello. Biasci. A disposizione: Sala, Borrelli, Antonini, D’Andrea, Petriccione, Brignola, Stoppa, Pontisso, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Graves, Ceccaroni, Nedelcearu, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Soleri, Di Francesco. A disposizione: Kanuric, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Diakité, Buttaro, Valente, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

Arbitro: Niccolò Baroni (sezione di Firenze).

Ammoniti: 76′ Ranocchia(P); 77′ Brighenti(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO PALERMO













© RIPRODUZIONE RISERVATA