Video/ Celta Vigo Real Madrid (1-4) gol e highlights: standing ovation per Modric

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID (1-4): POKER PER ANCELOTTI

Video Celta Vigo e Real Madrid che presenta un incontro pieno di gol, terminato con il risultato di 1-4 in favore dei blancos di Carlo Ancelotti. Vince e convince il Real Madrid contro il Celta Vigo. La prima partita di Carlo Ancelotti, senza Casemiro, volato a Manchester, sponda rossa con lo United, parte subito bene. Gol di Benzema dagli undici metri che mette la palla all’angolino e fa 0-1. Non è terminata la sfida dei calci di rigore perché tocca a Iago Aspas adesso che fredda Courtois e fa 1-1. Equilibrio in campo che regna ma è il Real Madrid a trovare il gol con Renato Tapia che scivola e consente a Luka Modric di trovare un super gol per il 1-2. Si fa vedere intanto Tchouameni, all’importante compito di non fare rimpiangere Casemiro. Secondo tempo che ricomincia con il tacco di Modric, illuminante, ma c’è spazio anche per altre giocate, ma sempre dai piedi del croato che apre per Vinicius Jr che salta il portiere e trova il gol del 1-3 spedendo la palla in rete da pochi passi dopo lo scatto da centrometrista.

Real Madrid in controllo del gioco nonostante gli attacchi dei padroni di casa. Arriva il gol anche di Federico Valverde che sfrutta il passaggio di Vinicius Jr dopo lo scivolone (non il primo durante i 90 minuti) di Karim Benzema. In corsa arriva l’Uruguiano che incrocia benissimo e chiude il match sul 1-4. Nel finale ci prova Carles Perez dopo il duetto con Beltran. C’è spazio anche per l’azione superlativa di Benzema e Rudiger. Il secondo serve il francese che di tacco restituisce il pallone ma viene steso dentro l’area di rigore. Dagli undici metri non si presenta Benzema, il pallone va ad Hazard che si fa battere da Marchesin e risultato che rimane sul 1-4. Vince il Real Madrid che sale a quota 6 punti, la classifica è ancora lunga ma al momento è prima con Osasuna e Betis Siviglia. Da segnalare la standing ovation da parte di tutto lo stadio al momento dell’uscita dal campo di Luka Modric. Gesto di assoluta sportività da parte di un pubblico corretto come quello del Celta, nei confronti di un fenomeno assoluto come il croato.

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID 1-4: IL TABELLINO

Celta Vigo: A. Marchesín, J. Aidoo, U. Núñez, H. Mallo (Cap.), J. Galán Gil, F. Beltrán Peinado, R. Tapia, F. Cervi, Ó. Rodríguez, I. Aspas, G. Mendes Paciência. All: Eduardo Coudet

A disposizione: I. Villar, A. Solari, C. Pérez, G. Veiga, C. Domínguez, F. López, M. Rodriguez, Ó. Mingueza, K. Vázquez, L. de la Torre, M. Baeza, W. Swedberg.

Cambi: Pérez-Mendes Paciência (69′), Veiga-Rodríguez (79′), de la Torre-Tapia (87′)

Real Madrid: T. Courtois, F. Mendy, É. Militão, D. Alaba, D. Carvajal, A. Tchouaméni, L. Modric, E. Camavinga, K. Benzema (Cap.), F. Valverde, Vinicius Júnior. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: A. Rüdiger , L. Vázquez, M. Asensio, M. Díaz Mejía, J. Vallejo, D. Ceballos, A. Lunin, E. Hazard, L. López Andúgar, J. Fernandez Iglesias.

Cambi: Rüdiger-Carvajal (69′), Vázquez-Alaba (77′), Ceballos-Modric (77′), Hazard-Vinicius Júnior (83′)

Reti: 14′ (R) Benzema (Real Madrid), 23′ (R) Aspas (Celta Vigo), 41′ Modric (Real Madrid), 56′ Vinícius Júnior (Real Madrid), 66′ Valverde (Real Madrid).

Ammonizioni: R. Tapia, H. Mallo, D. Carvajal, D. Alaba

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID 1-4: GOL E HIGHLIGHTS