Video/ Cesena Carrarese (1-2) gol e highlights: rimonta nel finale e vittoria esterna

Inizia il girone B di Serie C con la sfida che presenta il video Cesena Carrarese. È la prima stagionale del Cesena, squadra che ha come obiettivo la promozione in Serie B e lo dimostrano gli acquisti di Francesco De Rose, vincitore dei playoff coj il Palermo, nonché capitano, e Alexis Ferrante dalla Ternana. Calderoni mette in difficoltà gli avversari: serve i compagni e trova il violento destro di Saber che termina alto di poco sopra la traversa. Primo tempo che presenta un Cesena in controllo del match con la rete segnata dal giovanissimo classe 2004 Shpendi che sfrutta al meglio e trafigge il portiere della Carrarese. Cesena che costruisce ma che non colpisce i toscani sfiorando il gol anche a fine primo tempo.

Secondo tempo che ricomincia con i cambi di mister Del Canto, ben tre. Scontro Prestia con Giannetti che perdura per tutta la partita ed ecco che l’attaccante, con maglia 99, trova la rete del pari al minuto 72. Il Cesena si sgretola e nel tentativo di recuperare il match prende anche il raddoppio con Bozhanaj che prima si becca il giallo e poi trova la marcatura. Nel finale cambi per Toscano che non portano gli effetti sperati e prima sconfitta stagionale, a sorpresa soprattutto dopo il vantaggio iniziale. Festeggio mister Alessandro Del Canto con la vittoria esterna al Dino Manuzzi pieno di tifosi oggi presenti a dare il loro contributo, in termini di grinta ed entusiasmo.

VIDEO CESENA CARRARESE (1-2): IL TABELLINO

CESENA (4-3-2-1): L. Lewis, A. Ciofi, L. Coccolo, G. Prestia, M. Calderoni, N. Bianchi, F. De Rose, S. Hraiech, C. Shpendi, G. Zecca, S. Shpendi

A disposizione: L. Pollini, S. Minelli, D. Celiento, M. Mercadante, I. Kontek, J. Bumbu, R. Chiarello, E. Adamo, K. Udoh, J. Ferrante

All: Toscano DomenicoCARRARESE (3-5-2): G. Satalino, D. D’Ambrosio, A. Marino, M. Imperiale, N. Andreoli, F. Cerretelli, S. Della Latta, A. Mercati, L. Coccia, N. Giannetti, G. D’Auria

A disposizione: F. Folino, A. Energe, N. Schiavi, L. Pasciuti, M. Cicconi, K. Bozhanaj, A. Capello, L. Samele, D. Frey

All: Dal Canto Alessandro

MARCATORI: 22′ pt S. Shpendi (C), 27′ st N. Giannetti (C), 35′ st K. Bozhanaj (C) Diretta/ Foggia Latina (risultato finale 1-3): tre punti d'oro per i nerazzurri! AMMONITI: G. Prestia (C), F. De Rose (C), R. Chiarello (C), D. D’Ambrosio (C), M. Imperiale (C), S. Della Latta (C), A. Mercati (C), K. Bozhanaj (C)

