Video/ Cesena Imolese (4-0) gol e highlights: follia di De Sarlo, poker bianconero

VIDEO CESENA IMOLESE 4-0

De Sarlo è consapevole che non gli basterà offrire una cena riparatrice ai suoi compagni di squadra per farsi perdonare dopo aver “rovinato” il derby romagnolo tra Cesena e Imolese con un fallo criminale su Ciofi nelle battute iniziali del match valevole per l’8^ giornata di Serie C girone B. L’attaccante classe 1999 ha rischiato di fare molto male all’avversario colpendolo all’altezza del petto, l’arbitro Calzavara si limita ad applicare il regolamento che per un intervento del genere prevede il cartellino rosso diretto. Il terzino di Toscano fortunatamente esce praticamente illeso da uno scontro che poteva avere conseguenze ben più gravi, e sarà proprio lui a confezionare l’assist per il gol che sblocca la contesa all’Orogel Stadium: lancio lungo in direzione di Chiarello che a pochi passi dalla porta ha tutto il tempo di stoppare il pallone e coordinarsi per depositarlo in rete.

L’episodio dell’espulsione di fatto affossa i santernini che in inferiorità numerica non riescono proprio a contenere le avanzate dei padroni di casa che fanno valere subito l’uomo in più. L’undici di Toscano piazza un uno-due da KO che non lascia nessuna speranza di rimonta agli ospiti, non contento del gol il numero 10 ricambia subito il favore ricevuto in precedenza apparecchiando la tavola per Corazza che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il raddoppio. Prima dell’intervallo, su cross di Adamo, l’ex-Alessandria fa doppietta e archivia virtualmente la pratica. Nella ripresa praticamente non si gioca, Toscano – che nel frattempo ha perso per infortunio Celiento – ne approfitta per fare un po’ di turn-over e concedere un po’ di riposo ai titolarissimi in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro la Reggiana, stesso ragionamento da parte di Antonioli che ordina ai suoi di limitare i danni e di pensare alla prossima sfida con la Carrarese. A ridosso del novantesimo arriva comunque il poker che porta la firma del numero 18 bianconero, autore di una tripletta. Finisce 4-0 ma solo perché il Cesena ha tirato saggiamente i remi in barca, evitando di umiliare ulteriormente l’Imolese che senza il gesto folle di De Sarlo avrebbe potuto giocarsi meglio le proprie carte.

VIDEO CESENA IMOLESE 4-0, IL TABELLINO

CESENA-IMOLESE 4-0 (3-0)

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Celiento (36’ Kontek), Coccolo; Adamo (46’ Zecca), Chiarello (46’ Ferrante), De Rose, Calderoni (73’ Albertini); Hraiech (46’ Bianchi); Shpendi, Corazza. All. Domenico Toscano.

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Zagnoni, Serpe, Eguelfi (46’ Pagliuca); Cerretti, Zanon (59’ Bensaja), Castellano, Agyemang (84’ Milani); Faggi (59’ Stijepović); De Sarlo, De Feo (46’ Fonseca). All. Mauro Antonioli.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Sez. di Varese).

AMMONITI: 2’ Hraiech (C), 60’ Bianchi (C).

ESPULSI: 17’ De Sarlo (I).

RECUPERO: 0’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 21’ Chiarello (C), 22’, 41’ e 87’ Corazza (C).











