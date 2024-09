VIDEO CESENA MANTOVA (4-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Cesena Mantova, gol e highlights: termina con un netto poker a favore dei padroni di casa la gara del “Dino Manuzzi” tra due delle neo promosse della Serie B 2024//2025. Netta e meritata, anche più di quanto non reciti il punteggio (le due reti dei virgiliani sono arrivate infatti a giochi oramai fatti…) la vittoria della truppa di Michele Mignani che non solo fa morale ma vale pure il sorpasso in classifica ai danni dell’undici allenato da Davide Possanzini, presentatosi in questa trasferta in terra romagnola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria sul Cittadella. E invece il primo tempo è stato un monologo dei bianconeri, capaci di chiudere sul 3-0 e sfiorando il gol in almeno altre tre circostanze.

La sfida tra i romagnoli e i biancorossi veniva infatti indirizzata già al 5′, quando un errore del portiere ospite Festa portava al gol di Shpendi: appena un quarto d’ora e l’ottimo Kargbo raddoppiava (21′); poi, dopo un bel salvataggio di Festa che provava a riscattarsi, la rete di testa su corner di Prestia (43′) valeva il tris e rendeva praticamente pura accademia la ripresa. Nel secondo tempo, infatti, il gol mantovano al 58′ con Redolfi, ancora su inzuccata, sembrava poter riaprire la contesa ma era un fuoco di paglia: il poker al 70′ del neo entrato Tavsan e il 4-2 finale di un altro subentrante, Ruocco, fissavano il punteggio. Solo applausi per il Cesena che torna al successo e va a quota 11 al quarto posto; brutto stop da dimenticare subito per il Mantova, fermo a 10 punti.

VIDEO CESENA MANTOVA (4-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CESENA: Pisseri, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo (dal 27′ st Curto), Calò (dall’8′ st Mendicino), Bastoni (dal 43′ st Francesconi), Donnarumma, Antonucci, Kargbo (dal 9′ st Tavsan), Shpendi (dal 27′ st van Hooijdonk). A disposizione: Klinsmann, Berti, Ceesay, Celia, Chiarello, Piacentini, Pieraccini. Allenatore: Michele Mignani.

MANTOVA: Festa, Radaelli (dal 29′ pt Maggioni), Brignani, Redolfi, Panizzi, Trimboli, Burrai, Bragantini (dal 31′ st Galuppini), Aramu (dal 17′ st Mancuso), Fiori (dal 30′ st Ruocco), Mensah (dal 18′ st Debenedetti). A disposizione: Sonzogni, Artioli, Bani, Cella, De Maio, Muroni, Wieser. Allenatore: Davide Possanzini.

Ammoniti: Kargbo (C), Calò (C), Mangraviti (C), Trimboli (M).

Reti: 5′ Shpendi (C), 21′ Kargbo (C), 43′ Prestia (C), 13′ st Redolfi (M), 25′ st Tavsan (C), 39′ st Ruocco (M).