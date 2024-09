DIRETTA CESENA MANTOVA, OSPITI A CORRENTE ALTERNATA

Sarà una gara equilibrata e molto interessante quella del Dino Manuzzi. La diretta Cesena Mantova si disputerà domenica 29 settembre alle ore 15:00 e vedrà due formazioni reduci da una vittoria nell’ultima partita disputata.

I bianconeri hanno strappato un prezioso pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia superando il Pisa in trasferta di misura. In campionato invece la vittoria manca dal 29 agosto contro il Catanzaro: da lì in poi, una sconfitta e due pareggi.

Il Mantova invece ha messo a referto 10 punti in queste prime sei gare giocate. A fare bottino, oltre al pareggio con la Reggiana, ci sono i tre successi casalinghi contro il Cosenza per 3-2 e il doppio 1-0 contro Salernitana e Cittadella.

DIRETTA TV CESENA MANTOVA, STREAMING VIDEO: DOVE VEDERLA?

Se volete vedere la diretta Cesena Mantova, così come tutte le altre gare di Serie B, dovrete abbonarvi a DAZN.

L’emittente offrirà anche l’opportunità di assistere alla partita in diretta streaming. Attraverso smartphone, tablet, computer e console di gioco sarà infatti possibile guardare la gara.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA MANTOVA

Ora è il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Cesena Mantova. I bianconeri si schiereranno secondo il 4-3-3: Tozzo in porta, difesa a quattro con Ciofi, Prestia, Lepri e Mercadante. A centrocampo Saber, De Rose e Chiarello. In attacco invece Shpendi, Corazza e Ferrante.

Il Mantova invece si disporrà secondo il 3-5-2. Tra i pali Tosi, retroguardia composta da Milillo, Soprano e Ceresoli. Agiranno da esterni Panizzi e Pinton con Guccione, De Francesco e Gerbaudo. In avanti Mensah in coppia con Procaccio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA MANTOVA

Adesso spazio alle quote per le scommesse della diretta Cesena Mantova. L’1 fisso dei bianconeri è dato a 1.80 e sono dunque i favoriti. Il segno X del pareggio lo possiamo trovare a 3.45 mentre il 2 è 4.50, chiudendo così gli esiti.

L’Over 2.5, vale a dire tre gol nel match, è messo in lista a 1.90 con l’Under alla stessa soglia a 1.80. Il Gol è a 1.90, più probabile del No Gol a 1.90.