Video/ Cesena Reggiana (1-2) gol e highlights: Nardi e Varela indicano la via del +7

Cesena Reggiana video gol e highlights della ventottesima giornata del Girone B di Serie C con il successo degli ospiti per 2-1 che vale il +7 in classifica dei granata proprio sui bianconeri. Una partita che per sbloccarsi ha dovuto attendere il quarantesimo minuto quando Kabashi va sul fondo, crossa in mezzo e trova l’inserimento perfetto di Nardi che fulmina Lewis calciando sotto l’incrocio e sbloccando una partita fin lì molto maschia e bloccata, come d’altronde ci si poteva aspettare vista la posta in palio.

Il Cesena sapeva sin da prima dell’inizio di avere una solo risultato a disposizione, ancora di più se ne rende conto arrivato all’intervallo sotto col punteggio. I bianconeri quindi cercando di alzare il ritmo della partita, ma a trovare la rete sono di nuovo gli ospiti: contropiede granata, lancio di Guiebre e conclusione chirurgica di Varela a sei minuti dal novantesimo. Un gol che piega i padroni di casa, ma che non spezza completamente la voglia di rimonta e al 92′ la zuccata di Mustacchio riapre i giochi sebbene manchino solo più centoventi secondi che passano senza ulteriori variazioni.

CESENA REGGIANA: VARELA E MUSTACCHIO, CHE INGRESSI

Il meglio arriva dalla panchina ed è per questo che andrebbe fatto un plauso ai due tecnici di Cesena e Reggiana, rispettivamente Toscano e Diana, abili a pescare le carte giuste dal mazzo della panchina. Da una parte Varela che sfrutta la sua velocità e la sua freddezza per realizzare il gol che di fatto decide la partita, quello del momentaneo 2-0 che precede il definitivo 2-1 di Mustacchio.

Anche l’ex Vicenza, Perugia e Alessandria è andato a segno dopo essere subentrato, fornendo due minuti di speranza al pubblico di casa e seminando il panico ancor prima di siglare il 2-1. Da evidenziare anche le prove di Kabashi e Nardi che insieme formano la coppia del vantaggio iniziale della Reggiana con il primo a fornire l’assist e il secondo a fulminare il portiere avversario con precisione e potenza.

VIDEO CESENA REGGIANA, IL TABELLINO

CESENA-REGGIANA 1-2

MARCATORI: 40′ Nardi (R) , 39′ st Varela (R), al 45’+2 st Mustacchio (C).

CESENA: Lewis, Adamo (11′ st Mustacchio), Albertini, Bianchi (32′ st Chiarello), Brambilla (11′ st Hraiech), Ciofi, Corazza (32′ st Udoh), De Rose, Prestia, Shpendi (19′ st Ferrante), Silvestri. All. Toscano

REGGIANA: Venturi, Cauz, Guglielmotti (18′ st Fiamozzi), Guiebre, Kabashi (18′ st Vallocchia), Laezza (24′ st Hristov), Lanini (31′ st Capone), Nardi, Pellegrini (31′ st Varela), Rossi, Rozzio. All. Diana

AMMONITI: Brambilla (C), Mustacchio (C), Guglielmotti (R), Guiebre (R), Capone (R).

