Video/ Chievo Frosinone (2-0): highlights e gol. Secondo KO per Nesta! (Serie B)

Nella 31^ giornata della Serie B è pesante KO per i canarini, che ieri sera hanno perso col risultato di 2-0 in campo al Bentegodi, e grande gioia per i clivensi, che fanno propri tre punti preziosissimi in chiave play off per il finale di stagione. Come si vede nel video di Chievo Frosinone, fin dal via, quella di ieri sera è stata partita molto attiva e viva, in terra veneta; a metà del primo tempo è poi grande paura per Djordjevic, vittima di un durissimo contrasto aereo con Ariaudo, da cui il gialloblù è uscito ammaccato e bisognoso di assistenza medica. Medicato, il giocatore di Aglietti però è tornato subito a disposizione: la partita è dunque proseguita a ritmi alti e con tante occasioni da gol da entrambe le parti, ma alla conclusione del primo tempo, ancora nessuna rete era stata firmata. Anche il secondo tempo è partito seguendo lo stesso copione: grande intensità in campo, nonostante il gran caldo, e nessun gol: è dunque solo nel finale che il Chievo firma il suo bis, valido per il successo finale. A venti minuti dal triplice fischio finale è infatti Obi a infrangere per primo lo specchio di Bardi con assist di Giaccherini: tempo 4 minuti dopo ed è Vignato a ferire nuovamente la difesa dei canarini, aiutato sempre dal numero 17 di Mister Aglietti, ieri sera in stato di grazia. Al triplice fischio finale non vi è dunque più nulla da fare per i canarini di Nesta, che incassano la seconda sconfitta di fila, la nona della stagione. È invece grande festa per il Chievo, che vola al settimo posto, utile per prendere parte ai prossimi play off.

IL TABELLINO

CHIEVO FROSINONE 2-0 (0-0 PT)

RETI: 54′ Obi, 57′ Vignato

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper, Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti, Segre, Obi (66′ Di Noia), Esposito, Giaccherini, Djordjevic (73′ Valencia), Vignato (66′ Garritano). All: Cesar

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Szyminski, Ariaudo (74′ Ardemagni), Capuano; Zampano, Rohden (71′ Haas), Maiello (58′ Gori), Tabanelli (58′ Ciano), D’Elia (71′ Beghetto); Novakovich, Dionisi. All: A. Nesta

AMMONITI: Obi, Esposito, Leverbe, Maiello

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO FROSINONE



© RIPRODUZIONE RISERVATA