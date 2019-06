Video/ Cile Svezia (0-2): highlights e gol, svedesi dominanti (Mondiali femminili)

Partita completamente dominata dalle ragazze del ct Gerhardsson quella a cui abbiamo assisto ieri sera a Rennes per il secondo turno del girone F dei Mondiali di calcio Femminile 2019, e come si vede nel video di Cile Svezia, alla fine il tabellone ha sorriso proprio alle svedesi col risultato di 2-0. Fin dalle prime battute del match infatti la nazionale gialloazzurra ha messo all’angolo le sudamericane che non vedendo spazio per attaccare, si sono limitate a chiudersi a riccio per evitare almeno la debacle. La tattica ha funzionato fino almeno al 70’, anche se non sono state poche nel frattempo le occasioni da gol della Svezia: qui infatti la direzione arbitrale ha deciso di sospendere il match per 40 minuti per la troppa pioggia. Tornati in campo la Svezia ha quindi chiuso l’incontro prima che potesse accadere altro: al 83’ è andata in rete Asllani mentre al quarto minuto di recupero è stata Janoguy (grande protagonista del match) a siglare il successo finale.

IL TABELLINO

CILE SVEZIA (0-2)

Cile (4-3-3): Christiane Endler (Cap.), J.Toro, S.Galaz, C.Sáez, C.Guerrero, F.Lara, Y.Aedo, Karen Araya, D.Zamora, M.Urrutia, R.Balmaceda. All: Jose Letelier A disposizione: R.Torrero, V.Díaz, M.Rojas, D.Pardo, N.Campos, J.Grez, Claudia Soto, Paloma López, E.Durán, F.Pinilla, Rocío Soto, Y.Huenteo.

Cambi: Y.López <-> M.Urrutia (59′), R.Soto <-> Y.Aedo (84′)

Svezia (4-2-3-1): H.Lindahl, H.Glas, L.Sembrant, N.Fischer, M.Eriksson, C.Seger (Cap.), F.Rolfö, S.Jakobsson, K.Asllani, E.Rubensson, S.Blackstenius. All: Peter Gerhardsson A disposizione: N.Bjorn , M.Larsson, A.Anvegard, J.Zigiotti Olme, L.Hurtig, A.Ilestedt, Z.Musovic, J.Roddar, M.Janogy, J.Falk, J.Andersson, O.Schough.

Cambi: A.Anvegard <-> S.Blackstenius (65′), L.Hurtig <-> F.Rolfö (65′), M.Janogy <-> E.Rubensson (81′)

Reti: 83′ Asllani, 94′ Janogy.

Ammonizioni: M.Eriksson, C.Guerrero, Y.López

Stadio: Roazhon Park

Arbitro: Lucila Venegas Montes

