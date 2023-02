Video/ Cittadella Ascoli (3-0) gol e highlights: Antonucci, doppietta e assist!

VIDEO CITTADELLA ASCOLI (2-0): DECISIVO ANTONUCCI

Dopo quasi quattro mesi il Cittadella torna a vincere in casa e lo fa nel migliore dei modi asfaltando l’Ascoli per 3-0. Un successo di fondamentale importanza per la compagine veneta che in questa maniera si allontana dalla zona play-out dove stanno per essere risucchiati i piceni, con una sola vittoria all’attivo nelle ultime dodici giornate di campionato, davvero troppo poco per chi punta ai play-off. Non vorremmo essere nei panni di Bucchi che proprio in queste ore ha ricevuto il benservito dai dirigenti dopo essere già stato scaricato dai giocatori e dai tifosi che lo ritenevano il principale responsabile della crisi.

Per adesso non ha questi problemi Gorini che può godersi gli exploit di Antonucci, autore di una doppietta e dell’assist che ha sbloccato la contesa al Tombolato. È stato lui infatti a servire il pallone a Crociata che tutto solo davanti a Leali non poteva proprio sbagliare. Gli ospiti hanno comunque provato a reagire con Adjapong che ha sfiorato il pareggio con un gran tiro che si è spento sopra la traversa, e successivamente con Botteghin che non ha saputo sfruttare una sponda di Šimić.

VIDEO CITTADELLA ASCOLI: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Bucchi si affida a Ciciretti e Giovane, tuttavia sarà proprio quest’ultimo a provocare il calcio di rigore che di fatto affossa l’Ascoli. Il numero 32 entra in ritardo su Vita che si era inserito in area con i tempi giusti. L’arbitro Ferrieri Caputi indica prontamente il dischetto e dagli undici metri si presenta proprio Antonucci che la piazza all’angolino dove Leali non può mai arrivarci nella vita.

Gli ospiti si sbilanciano troppo in avanti e in contropiede ricevono il colpo di grazia: Ambrosino, entrato da pochi minuti, apre alla perfezione per l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma che ringrazia e fa doppietta salendo a quota otto nella classifica dei marcatori. Meglio di lui solamente Pohjanpalo, Brunori e Cheddira. Una stagione sin qui da incorniciare per il centravanti classe 1999 che a questo punto sembra pronto per il salto di qualità.

VIDEO CITTADELLA ASCOLI 3-0, IL TABELLINO

CITTADELLA-ASCOLI 3-0 (1-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (82’ Embalo), Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio (63’ Pavan); Crociata (67’ Ambrosino); Antonucci (81’ Carriero), Maistrello (68’ Magrassi). All. Edoardo Gorini.

ASCOLI (3-5-2): Leali; Šimić, Botteghin, Quaranta (46’ Giovane); Adjapong, Collocolo, Proia (67’ Marsura), Büchel (46’ Ciciretti), Falasco (58’ Giordano); Forte, Gondo (58’ Mendes). All. Cristian Bucchi.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. di Livorno).

AMMONITI: 46’ Šimić (A), 53’ Falasco (A), 63’ Ciciretti (A), 79’ Antonucci (C).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 18’ Crociata (C), 76’ rig. e 78’ Antonucci (C).

