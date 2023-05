Video/ Cittadella Benevento (3-1) gol e highlights: sanniti con un piede e mezzo in C

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA BENEVENTO: DRMMA CAMPANO!

Il verdetto lo si potrà emettere ufficialmente solo al termine del match tra Parma e Brescia in programma oggi pomeriggio, ma a questo punto nemmeno la matematica può tenere accese le speranze del Benevento ormai rassegnato alla retrocessione in Serie C. Quella contro il Cittadella era davvero l’ultima occasione per raddrizzare una stagione nata male e proseguita peggio, in effetti i sanniti erano riusciti a mettere la gara in discesa grazie al gol di Pettinari che al 18’ del primo tempo insacca sulla sponda di Veseli. L’illusione degli uomini di Agostinelli è durata appena 10 minuti, poco prima della mezz’ora infatti i padroni pareggiano i conti con la conclusione vincente di Vita che trasforma in oro l’assist di Salvi, nel frattempo si fa male Acampora – decisivo nella rimonta sul Parma di lunedì scorso – che deve alzare bandiera bianca e lasciare il posto a Viviani.

Nella ripresa il Cittadella, che a sua volta ha bisogno di vincere per tirarsi fuori dalla zona play-out, attacca a pieno organico: Salvi si mette in proprio e scalda i guantoni di Manfredini che gli dice di no con una parata da applausi, il portiere del Benevento si esalta nuovamente poco dopo respingendo la gran botta da fuori di Ambrosino, dall’altra parte del campo ci prova Farias che spaventa Kastrati senza inquadrare il bersaglio. L’equilibrio resiste fino all’82’ quando l’arbitro Sacchi assegna un calcio d’angolo per i padroni di casa: dalla bandierina Crociata batte corto per Branca che inventa un corridoio perfetto per il nuovo entrato Maistrello che gonfia la rete e fa gioire il pubblico del Tombolato. A ridosso del novantesimo ci pensa Carriero, anche lui partito dalla panchina, a mettere il punto esclamativo fissando il risultato sul 3-1. I cambi di Gorini hanno decisamente fatto la differenza mentre le mosse di Agostinelli non sono servite a niente, nemmeno a ritardare di qualche altro giorno una sentenza divenuta ormai inevitabile.

VIDEO GOL CITTADELLA BENEVENTO 3-1, IL TABELLINO

CITTADELLA-BENEVENTO 3-1 (1-1)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Donnarumma (46’ Giraudo); Vita (73’ Carriero), Branca, Crociata; Antonucci (57’ Danzi); Ambrosino (67’ Maistrello), Magrassi. All. Edoardo Gorini.

BENEVENTO (4-3-1-2): Manfredini; Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon (73’ Letizia); Improta (73’ Tello), Schiattarella, Acampora (36’ Viviani); Ciano; Pettinari (60’ Carfora), Farias. All. Andrea Agostinelli.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sez. di Macerata).

AMMONITI: 12’ Donnarumma (C), 30’ Foulon (B), 65’ Schiattarella (B), 66’ Crociata (C), 68’ Ciano (B), 90’ Carriero (C).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 18’ Pettinari (B), 28’ Vita (C), 82’ Maistrello (C), 89’ Carriero (C).

