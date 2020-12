Video/ Cittadella Frosinone (1-0): highlights e gol, decide Ogunseye (Serie B)

VIDEO CITTADELLA FROSINONE (1-0): BASTA OGUNSEYE

Il Cittadella supera 1-0 il Frosinone in casa. Decide l’incontro il gol a fine primo tempo di Ogunseye. Successo meritato per i granata che risalgono in classifica fino al terzo posto, adesso occupato con un totale di 26 punti. La squadra di Nesta resta invece a quota 24 ma scivola al quinto gradino. La Serie B non si ferma per le vacanze natalizie. Il Frosinone ospiterà domenica 27 il Pordenone mentre il Cittadella sarà impegnato in contemporanea sul campo del Chievo, per un attesissimo derby. Cittadella in campo con il 4-3-1-2. Kastrati in porta, linea difensiva formata da Vita, Perticone, Adorni e Donnarumma. In mezzo al campo Proia, Iori e Branca mentre in zona offensiva troviamo D’Urso in supporto di Tsadjout e Ogunseye. Nesta risponde con il 3-5-2: Bardi in porta, difesa con Salvi, Szyminski e Curado, a centrocampo Zampano, Rohden, Carraro, Maiello e Beghetto mentre in attacco ci sono Ciano e Parzyszek. Inizio di partita intenso e duro. Ammonito Tsadjout per fallo su Maiello. Fa girare palla il Cittadella: Ogunseye con il sinistro viene deviato in angolo. Lo stesso si rende pericoloso poco dopo: colpo di testa su cross da calcio d’angolo, la palla esce non di molto. Al 13esimo i granata vanno vicinissimi al gol del vantaggio. Tsadjout, al centro dell’area, finalizza un’azione avvolgente dei suoi ma si schianta sulla traversa. Gli uomini di Nesta, sotto pressione, si limitano ai lanci lunghi.

Gorini carica i suoi: li vuole sempre sulla corda. Nesta chiede invece maggior rapidità in uscita. Sono i padroni di casa a fare la partita. Cross di Branca per Ogunseye che tocca a due passi dalla porta, Bardi dice no. Cross basso da sinistra, Tsadjout blocca in area e si gira: palla tra le braccia del portiere avversario. Bella giocata sul cambio di fronte da parte di D’Urso, che viene steso da Zampano e Salvi: punizione da sinistra. Il Frosinone resiste. Alla mezzora i padroni di casa sfiorano nuovamente il gol. Gran parata di Bardi su tap-in di Ogunseye imbeccato da una rapida ripartenza. Ritmi alti al Tombolato, il Cittadella gioca bene tenendo in scacco gli avversari. Nesta chiede ai suoi di spingere di più da sinistra ma sono i padroni di casa a creare ancora un’azione pericolosa. Iori illumina per Tsadjout che trova ancora l’opposizione di Bardi. La fortuna non accompagna i granata al 44esimo. Tsadjout in torsione, su cross questa volta dalla destra, trova la sua seconda traversa. Prima dell’intervallo però la rete arriva. Conclusione di Branca deviata, D’Urso tocca per Ogunseye che da due passi di testa insacca. Il primo tempo si chiude dunque sull’1-0, risultato che sta stretto a un ottimo Cittadella.

VIDEO CITTADELLA FROSINONE: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Cittadella Frosinone arriviamo al secondo tempo. Il Frosinone prova a iniziare la ripresa con un piglio diverso dalla prima frazione. Cross da destra, Rohden di testa non inquadra lo specchio. Ammonito Tribuzzi per proteste da fuori campo tra le fila del Frosinone. Cartellino Giallo pure per Federico Proia. Al minuto 56 Tsadjout resiste a Szyminski, lo salta e in area spara fuori di sinistro. Occasione per i padroni di casa. Ogunseye per D’Urso che scivola: arriva Proia, che con un destro da dentro l’area sfiora il palo. Il Frosinone prova a rimanere in partita. Punizione dalla distanza: cross per Proia che di testa non impensierisce Bardi. Nesta cerca di scuotere i suoi con un doppio cambio. Al 68esimo minuto vengono richiamati in panchina Rohden e Beghetto mentre entrano in camo Tribuzzi e Tabanelli. Anche i veneti cambiano. Fuori D’Urso, dentro Rosafio. Cittadella in pressione. Proia prova il destro su respinta di testa dalla difesa, palla sul fondo. Break del Frosinone.

Girata di Parzyszek, dinamico in area, palla abbondantemente alta. Ancora un cambio per gli ospiti. Fuori Maiello, dentro Gori. Nel frattempo Tsadjout si ritrova il pallone su sponda di Ogunseye, ma sparacchia alto. Sostituzione per il Cittadella. Fuori Tsadjout, dentro Tavernelli. Poco dopo entra anche Gargiulo prendendo il posto di Proia. Sinistro fiacco di Ogunseye, Bardi si accartoccia su se stesso. Cittadella in possesso. I veneti riescono a trovare un varco al minuto 89. Palla dentro per Ogunseye che stacca (male): palla sul fondo. Poco dopo Salvi ci prova con una rovesciata audace. Kastrati respinge. Ospiti in avanti: colpo di testa di Parzyszek, Kastrati se la ritrova lì e blocca. Ammonito capitan Iori nel finale. Il Cittadella ottiene i tre punti.

