Video/ Cittadella Monza (2-1): highlights e gol. Veneti qualificati, Stroppa KO!

VIDEO CITTADELLA MONZA (2-1). BRIANZOLI ELIMINATI

Nulla da fare per i brianzoli, che ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia, vengono subito sconfitti e dunque eliminati dal torno per mano dei ragazzi di Gorini. Come si vede dal video, la sfida di Coppa tra Cittadella e Monza è terminata con il trionfo dei veneti con il risultato di 2-1, alla fine pure di una bella sfida ben combattuta. Andando ad esaminare le azioni salienti dell’incontro va detto che al via è subito alto ritmi in campo al Pier Cesare Tombolato: tempo otto minuti dal fischio d’inizio i padroni di casa vanno subito in vantaggio con Okwonkwo. Il Monza reagisce immediatamente e già al 20’ rischia il pareggio con Gytkjaer: è però solo al 26’ che arriva la rete del pareggio brianzolo con una gran tiro di Carlos Augusto. I biancorossi rifiatano, ma si tratta solo di un piccolo momento di pausa: prima dell’intervallo è Tounkara (che ha preso il posto dell’infortunato Okwonkwo) a riportare il Cittadella in vantaggio per 2-1. Rientrati in campo dopo l’intervallo sono i ragazzi di Stroppa a spingere; al 54’ arriva già il gol di Gytkjaer, che pure viene annullato al controllo al VAR per fuorigioco. Nell’ultima mezz’ora sono i granata ad andare in pressione e sono diversi i tentativi di gol segnati: al 78’ pure è gol annullato dal Var. Nel finale il Monza non ne ha più per reagire al triplo fischio si arrende per 2-1 al Cittadella: i veneti passano il turno di Coppa Italia dove pure affronteranno il Cagliari.

IL TABELLINO

CITTADELLA-MONZA 2-1

Marcatori: 7′ Okwonkwo (C) 25′ Carlos Augusto (M) 39′ Tounkara (C)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Benedetti (85′ Donnarumma); Vita (85′ Tavernelli), Danzi (65′ Gargiulo), Branca; Baldini; Okwonkwo (27′ Tounkara), Antonucci (65′ D’Urso) All. Gorini (Maniero, Perticone, Mattioli, Ciriello, Icardi, Smajlaj, Mastrantonio)

Monza (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi (65′ Paletta), Bellusci, Caldirola; Pedro Pereira (87′ Donati), Brescianini, Scozzarella (85′ D’Alessandro), Barillà (65′ Colpani), Carlos Augusto; Machin (46′ Ciurria); Gytkjaer All. Stroppa (Sommariva, Ravarelli, Siatounis, Vignato, Pirola)

Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo (Cipriani – Valeriani)

Note: pomeriggio afoso, spettatori . Recupero: 6’+6′. Ammoniti: Bellusci (M) Cassandro (C) Benedetti (C) Caldirola (M)

CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA MONZA, da sportmediaset

