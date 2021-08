Diretta/ Cittadella Monza, streaming video tv: ambizioni da rilanciare (Coppa Italia)

DIRETTA CITTADELLA MONZA: RIVINCITA DEI PLAY OFF!

Cittadella Monza, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ambizioni da rilanciare per quelle che sono state le due grandi deluse dei play off di Serie B della scorsa stagione. Il Cittadella per l’ennesima volta è andato vicinissimo allo storico obiettivo della prima promozione in Serie A della sua storia, ma ha visto sfumare tutto dopo il doppio confronto col Venezia, compromettendo la finale con lo 0-2 subito in casa e vanificando la successiva vittoria in Laguna. E’ stato anche il capitolo definitivo della storia tra Roberto Venturato e il club, con il tecnico che ha lasciato il posto in panchina al suo vice, Edoardo Gorini.

Dall’altra parte il Monza ha subito una doppia delusione nella scorsa stagione: il club brianzolo puntava alla promozione diretta ma si è fatto beffare dalla Salernitana nella corsa al secondo posto. Nei play off poi proprio il Cittadella ha messo fine alle speranze biancorosse, crollate col 3-0 subito al “Tombolato” e poi senza la rimonta, col ritorno finito solo 2-0. Via Brocchi, è arrivato Giovanni Stroppa sulla panchina del Monza, che ha salutato anche Mario Balotelli: restano i big della scorsa stagione nella speranza che la squadra abbia acquisito solidità e concretezza per puntare davvero alla Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MONZA

Le probabili formazioni di Cittadella Monza, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Ogunseye. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Pirola, Paletta, Bettella; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Gytkjaer, Mota Carvalho.

Per chi vorrà scommettere sul match al Pier Cesare Tombolato di Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



