Video/ Cittadella Reggina (3-2) gol e highlights: clamoroso suicidio degli amaranto!

VIDEO CITTADELLA REGGINA (3-2): ALTRO KO DEGLI AMARANTO

Notte fonda per la Reggina che incappa nella quarta sconfitta consecutiva, il Cittadella si impone per 3-2 dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo e conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza che consentono di cancellare il brutto KO della settimana scorsa in casa del Frosinone ormai lanciatissimo verso la Serie A. Gli amaranto, che si erano praticamente messi in tasca i tre punti ancora prima dell’intervallo, si suicidano con le loro stesse mani: Fabbian, che aveva sbloccato il match al 20’ con un gran colpo di testa su calcio d’angolo, si fa poi ammonire per due volte nel giro di pochi minuti, due cartellini gialli che il centrocampista di proprietà dell’Inter – di cui sentiremo parlare parecchio nei prossimi anni se non si perderà per strada – poteva tranquillamente risparmiarsi, rovinando la gara dei suoi compagni che nel frattempo avevano raddoppiato con Hernani (su assist di Ménez autore di una splendida giocata, un classico del suo repertorio).

Con l’uomo in più i padroni di casa sono bravi e fortunati ad accorciare immediatamente le distanze a inizio ripresa con la perla di Crociata che toglie le ragnatele da sotto l’incrocio dei pali riaprendo una partita che sembrava chiusa a chiave. Gli ospiti rischiano di rimanere addirittura in nove con Majer e Di Chiara che vengono graziati da Di Bello che invece non sorvola sul fallo di Cionek ai danni di Antonucci – non è un caso che con il suo rientro la squadra di Gorini sia tornata a sorridere. Sugli sviluppi della punizione Terranova segna nella porta sbagliata spiazzando l’incredulo Contini.

VIDEO CITTADELLA REGGINA 3-2, LO SFOGO DEL PRESIDENTE CARDONA

La beffa diventa totale a pochi minuti dal novantesimo quando Carriero pesca il jolly dal limite e condanna Pippo Inzaghi alla resa e probabilmente all’esonero. A meno che i dirigenti della società calabrese non decidano di rinnovargli la fiducia, ovviamente non a tempo indeterminato vista la situazione. La promozione diretta rischia di diventare una chimera, almeno i play-off devono rimanere fuori discussione. Ecco le parole del patron Marcello Cardona ai microfoni di Sky Sport, che almeno a parole scagiona il mister e i ragazzi: “L’espulsione di Fabbian ha cambiato la partita, siamo molto amareggiati per la direzione di Di Bello che ha condizionato il nostro rendimento, spero che queste situazioni non si ripetano più.

È stato bruttissimo vedere come l’arbitro ha avvelenato il clima in campo, l’ammonizione di Majer è stata gratuita e ci ha costretto a toglierlo, lui è la colonna portante del nostro centrocampo. Vincevamo nettamente e meritavamo i tre punti, le decisioni del direttore di gara hanno stravolto l’andamento della partita e così non va bene. Noi non siamo in crisi, l’allenatore continua a godere della nostra massima fiducia, l’unica cosa che deve cambiare nell’immediato è l’atteggiamento degli arbitri nei nostri confronti”.

VIDEO CITTADELLA REGGINA 3-2, IL TABELLINO

CITTADELLA-REGGINA 3-2 (0-2)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46’ Ambrosino), Pavan, Frare, Giraudo; Mastrantonio (46’ Magrassi), Branca (63’ Carriero), Vita; Crociata; Antonucci, Maistrello (63’ Asencio). All. Edoardo Gorini.

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer (55’ Crisetig), Hernani (72’ Lombardi); Canotto (55’ Liotti), Ménez (55’ G. Gori), Rivas (59’ Loiacono). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi).

AMMONITI: 6’ Majer (R), 9’ Branca (C), 38’ Fabbian (R), 57’ Crisetig (R), 66’ Cionek (R), 87’ Carriero (C), 90’ Maniero (C).

ESPULSO: 45’ Fabbian (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 20’ Fabbian (R), 26’ Hernani (R), 46’ Crociata (C), 67’ aut. Terranova (C), 87’ Carriero (C).

