VIDEO CLIP UFFICIALE PAROLE DETTE MALE, GIORGIA/ Canzone Sanremo 2023: meglio live?

La canzone “Parole dette male” di Giorgia (guarda qui sotto il video clip ufficiale) è piaciuta moltissimo al pubblico e ai fan della cantante. È stato uno dei brani che, sicuramente, ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2023: c’è chi è rimasto ancora una volta incantato dalla creatività di Giorgia, ma qualcuno che si aspettava qualcosina in più dall’artista. Sul canale YouTube della cantante, tuttavia, si moltiplicano i commenti di elogio e gli attestati di stima nei confronti dell’artista, definita “straordinaria e mai banale”. Ma anche “mai scontata, di classe e con grande eleganza e raffinatezza”.

Alcuni fan, pur avendo apprezzato la versione live, preferiscono appunto il video clip ufficiale della canzone “Parole dette male”, dove la performance di Giorgia è forse risultata più precisa e puntuale. “La versione in studio è molto bella”, scrive una fan. “Penso che forse live ha reso meno, anche per l’emozione che sicuramente c’era. È una canzone che va sentita più volte con un arrangiamento molto elegante”.

Il pubblico di Giorgia ha accolto con grande entusiasmo il brano “Parole dette male”, presentato proprio all’Ariston durante questo Festival di Sanremo 2023. Disponibile ovunque il video di “Parole dette male”, in streaming, in radio e in digitale, la canzone rappresenta un nuovo capitolo del percorso artistico della cantante, che appunto ha regalato un video godibile e che completa la canzone che abbiamo ascoltato sul palco dell’Ariston. Indipendente dai gusti personali, il riscontro del pubblico c’è stato in termini numerici, dato che il video sta macinando buoni risultato.

“La canzone ‘Parole dette male’ doveva essere lì per l’album, poi ho avuto questo incontro con Amadeus ed eccomi qua. Poi sento anche la responsabilità, che è carica d’affetto e che mi fa dire “Mah”, ma poi bisogna anche mettersi in gioco. Sto anche riscoprendo il contatto con le persone, essere in questo turbinio di emozioni, di incontri e parole è sempre vita ed è molto bello”, ha raccontato Giorgia a proposito del suo ritorno al Festival di Sanremo 2023 con “Parole dette mele”.

