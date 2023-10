Video/ Como Catanzaro (1-0) gol e highlights: Verdi decide il big match (Serie B, 28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO CATANZARO 1-0: LA SINTESI

Le due sconfitte contro Cremonese e Parma potevano lasciare il segno, invece il Como ha reagito da grande squadra battendo il lanciatissimo Catanzaro per 1-0, a dimostrazione che i lariani non si trovano là in alto per caso. L’episodio che ha deciso il match arriva quando non sono trascorsi nemmeno cinque minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Di Marco: nel tentativo di contrastare Ioannou, Katseris tocca il pallone con il braccio largo. Calcio di rigore inevitabile, dal dischetto si presenta Verdi che spiazza Fulignati. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di capitolare nuovamente al 13’ quando il cross di Curto dai 40 metri si stampa sulla traversa. Cutrone e Gabrielloni fanno penare non poco i difensori di Vivarini che faticano a prendergli le misure, le poche volte che la neopromossa si affaccia dalle parti di Semper ci pensa Odenthal a sbarrargli la strada verso la porta. Tre punti più che meritati per la squadra di Longo che ai microfoni di Sky Sport non lesina complimenti ai suoi ragazzi: “Questa vittoria è la dimostrazione che stiamo lavorando molto bene, al di là delle due sconfitte venivamo da un filotto di sei risultati utili consecutivi che non è mai banale da raggiungere considerando il livello della Serie B. Oggi abbiamo dato un segnale a chi ci considerava in difficoltà. Il Catanzaro è una delle squadre che crea più palle gol in assoluto, eppure siamo stati bravissimi a non concedergli praticamente nulla”.

Il Catanzaro, che veniva da tre vittorie consecutive e aveva la possibilità di scavalcare momentaneamente il Parma in testa alla classifica, va incontro alla seconda sconfitta in campionato dopo la clamorosa scoppola contro i ducali. Continuano a mancare i gol di Iemmello che lo scorso anno segnava a ripetizione. Il reparto difensivo, che era uno dei punti di forza dei giallorossi, con il salto di categoria è diventato forse il principale tallone d’Achille della neopromossa: 14 gol subìti in 11 partite sono tanti per chi pensa solo a salvarsi, figuriamoci per chi si trova alle spalle della capolista. Vincenzo Vivarini in ogni caso non si rammarica più di tanto – nel secondo tempo gli ospiti sono comunque andati a un passo dal pareggio con la traversa di Pompetti su punizione – e anzi dalle sue parole emerge il rispetto e l’ammirazione nei confronti degli avversari: “Innanzitutto voglio fare i complimenti ai nostri tifosi che si sono accollati la trasferta per incitarci dal primo al novantesimo e a fine gara, nonostante la delusione per la sconfitta, hanno continuato ad applaudirci. Prestazione sottotono? Non dimentichiamo che in campo ci sono anche gli altri, il Como ha giocato molto bene e a mio avviso ha meritato i tre punti. Noi il nostro lo abbiamo fatto, soprattutto nella ripresa, ma a volte non basta per sistemare le cose”.

VIDEO COMO CATANZARO 1-0, IL TABELLINO

COMO-CATANZARO 1-0 (1-0)

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto (75’ Kerrigan), Odenthal, Barba; Cassandro (62’ Iovine), Bellemo, Koné (79’ Da Cunha), Ioannou; Verdi (79’ Baselli); Cutrone, Gabrielloni (62’ Chajia). All. Moreno Longo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti (80’ D’Andrea), Veroli; Brignola (73’ Ambrosino), Verna (61’ Pompetti), Ghion, Vandeputte; Iemmello (81’ Donnarumma), Biasci (61’ Stoppa). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Davide Di Marco (Sez. di Ciampino).

AMMONITI: 24’ Curto (Com), 83’ Ioannou (Com), 90’+2’ Baselli (Com), 90’+4’ Chajia (Com).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 7’ rig. Verdi (Com).

