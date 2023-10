DIRETTA/ Como Catanzaro video streaming tv: nel 2021 match in Coppa (Serie B, 28 ottobre 2023)

DIRETTA COMO CATANZARO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Como Catanzaro presenta soltanto un precedente giocato tra queste due formazioni. In attesa del fischio iniziale da parte del direttore di gara, analizziamo l’ultimo, ed unico, scontro tra Como e Catanzaro. La sfida è avvenuta nel 2021 valevole per i 64 esimi di finale di Coppa Italia. Vantaggio iniziale della formazione lombarda grazie al gol firmato da Chaija, che poco più tardi troverà anche la doppietta personale.

Diretta/ Catanzaro Feralpisalò (risultato finale 3-0): autorete di Bacchetti! (Serie B, 21 ottobre 2023)

In mezzo la rete di Carlini e Verna nel finale per il pareggio finale con il risultato di 2-2. Gara che andò quindi ai tempi supplementari e successivamente ai calci di rigore. Vittoria per i calabresi con il risultato di 2-3, decisivi gli errori dal dischetto da parte di Dkidak e Bellemo. Questa sarà la prima sfida valevole per il campionato di serie B tra queste due formazioni che potrà dare anche risvolti per le future partite. (Marco Genduso)

Diretta/ Parma Como (risultato finale 2-1): inutile la rete di Barba! (oggi venerdì 20 ottobre 2023)

COMO CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Como Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di C0mo Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Como Catanzaro, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il Como ha subito la seconda sconfitta consecutiva nell’ultimo turno, la terza in totale, perdendo 2-1 contro il Parma in testa alla classifica. Il Parma ha segnato già all’8′ con Man e poi raddoppiato al 74′ con Charpentier. Il gol di Barba segnato al 92′ è stato utile solo ai fini statistici. Con questa sconfitta, la squadra guidata da Moreno Longo è rimasta a 14 punti, scendendo così al settimo posto in classifica.

DIRETTA/ Como Cremonese (risultato finale 1-3): il derby lombardo è grigiorosso!

Nel frattempo, il Catanzaro prosegue nella sua brillante striscia, ottenendo tre vittorie consecutive e vincendo per 3-0 in casa contro la Feralpisalò. La partita al Nicola Ceravolo è rimasta in bilico solo per un tempo, perché poi i calabresi hanno preso il controllo segnando con Vandeputte (51′), Biasci (74′) e l’autogol di Bacchetti (78′). Questa vittoria ha portato il Catanzaro di Vincenzo Vivarini a 21 punti, saltando al secondo posto a soli due punti dal Parma, capolista.

PROBABILI FORMAZIONI COMO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Como Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Per il Como, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro, Abilgaard, Bellemo, Ioannou; Verdi, Baselli; Cutrone. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Ghion, Vandeputte; Donnarumma, Iemmello.

COMO CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Como Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Como con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA