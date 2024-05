Video/ Como Cittadella (2-1) gol e highlights: sorpasso con Goldaniga nel recupero! (Serie B, 1 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como vince in extremis contro il Cittadella per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lombardi tentano immediatamente di prendere in mano il controllo del match mancando un’occasione interessante con Cutrone al 7′ ed i veneti non si mostrano certo intimoriti fallendo un’opportunità con Pittarello al 10′. Il Como non capitalizza un paio di chances con Da Cunha al 24′ e su calcio di punizione al 26′ oltre a vedersi ribattere un tiro al 37′, dopo che Pittarello aveva sciupato un’altra palla gol al 34′.

Gli uomini di mister Edoardo Gorini ci riprovano quindi al 40′ di testa con Magarassi ed al 43′ con Angeli. Nella ripresa Verdi prende il posto dell’infortunato Cutrone al 50′ tra i comaschi, avendo rischiato sulla nuova giocata di Pittarello al 47′ qualche istante prima. Il solito Pittarello si riaffaccia in attacco con Branca al 51′ e gli Azzurri si disperano venendo pescati in fuorigioco al 65′. Nel finale Pittarello, grande protagonista della sfida, porta in vantaggio i Granata su assist di Pavan segnando al 71′ e il subentrato Verdi vanifica il tutto firmando la rete del pareggio immediato sfruttando il passaggio di Baselli al 73′.

I Voltiani tengono il piede premuto sull’acceleratore centrando un palo con Da Cunha al 79′ e chiudono i conti tornando avanti in maniera definitiva grazie al gol di Goldaniga nel recupero al 90’+4′. Dando un’occhiata all’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso di Reggio Calabria ha estratto il cartellino giallo in cinque casi ammonendo rispettivamente Bellemo al 54′ ed Nsame al 90′ da un lato, Pavan al 25′, Magrassi al 64′ e Kastrati all’89’ dall’altro. La vittoria garantische tre punti importanti al Como che sale a quota 71 nella classifica della Serie B 2023/2024 mentre il Cittadella resta bloccato a 45 punti per questa trentaseiesima giornata del campionato cadetto.

