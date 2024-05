Diretta/ Como Cittadella video streaming tv: il testa a testa è a favore lariano (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA COMO CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire cosa ci possono dire i precedenti nella diretta di Como Cittadella. Partita che non ha avuto troppi incroci negli ultimi anni, tanto che prima di questo triennio in Serie C non si giocava dal 2001-2002; era la stagione in cui i lariani avevano ottenuto la seconda promozione consecutiva arrivando in Serie A, curiosamente un percorso che avevano condiviso con il Modena. Ad ogni buon conto possiamo notare che non solo il Cittadella non batte il Como da tre gare (due sconfitte) ma addirittura non ha segnato in questa serie negativa; i lariani nel giorno di Santo Stefano di due anni fa hanno vinto 2-0 al Sinigaglia con i gol di Tommaso Arrigoni e Leonardo Mancuso.

Appena prima però, vale a dire nel mese di aprile, c’era stato il guizzo veneto in questo stadio: ultima vittoria esterna del Cittadella, tutto nel primo tempo con la doppietta di Enrico Baldini e il temporaneo pareggio di Amato Ciciretti. Nelle ultime dieci, dal 1999 allo scorso settembre, sono quattro le vittorie del Como a fronte di tre successi del Cittadella, con dunque anche tre pareggi. Altra curiosità, legata a quanto si diceva poc’anzi: in cinque di queste dieci gare la squadra lombarda ha tenuto la sua porta inviolata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COMO CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Guardare la partita tra Como e Cittadella è facile, poiché ci sono diverse modalità per accedere alla diretta. Su Sky, è possibile seguire il match acquistando il pacchetto Calcio, oppure utilizzando la stessa opzione su NowTv. Un’altra alternativa è DAZN, che trasmette la partita con un abbonamento classico.

COMO CITTADELLA: I LARIANI SOGNANO!

Percorsi diversi ma tutti che cercano i tre punti in questa diretta di Como Cittadella valida per la 36esima giornata di Serie B, l’ora X è stata fissata ad oggi 1 maggio 2024 alle ore 15,00. Questa partita è fondamentale per entrambe le squadre, che hanno obiettivi ben precisi da raggiungere. Il Como deve vincere tutte le partite rimanenti per assicurarsi il secondo posto in classifica e ottenere così la promozione diretta in Serie A il prossimo anno.

Il pareggio nell’ultima giornata contro la Sampdoria per 1-1 ha un po’ complicato il loro percorso, ma la possibilità di raggiungere l’obiettivo è ancora viva. Il Cittadella viene da tre pareggi consecutivi e, se vuole tentare di entrare nei playoff, deve vincere questa partita, dato che ha solo un punto di distacco dall’ottavo posto.

COMO CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Como Cittadella non può essere considerata tale senza passare dalle probabili formazioni dove si punterà ancora sul numero dieci Cutrone, ex Milan, che sta trascinando il Como verso una possibile promozione in Serie A grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni brillanti.

Passando al Cittadella, Pietrella e Letizia sono pronti a scendere in campo dal primo minuto dopo le ottime prestazioni nell’ultima partita. Pietrella, in particolare, ha segnato la rete del pareggio contro la Sampdoria, dimostrando la sua importanza per la squadra.

COMO CITTADELLA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo quelle che sono le quote della diretta Como Cittadella, questa volta assistiti dal sito di Sisal: la vittoria casalinga è stata fissata a 1,9 mentre quella ospite a 2,7. Il pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’importo “investito” durante la scommessa.

