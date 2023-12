Video/ Como Palermo (3-3) gol e highlights: pari pirotecnico tra gol e ribaltoni! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO PALERMO (3-3): LA PARTITA

Cinque gol nel secondo tempo, sorpassi e contro-sorpassi nel pirotecnico pari tra Como e Palermo che, nella cornice dello stadio “Sinigaglia” si dividono equamente con un 3-3 che sa di occasione mancata o punto guadagnato a seconda di come lo si vuole vedere. Succede di tutto in uno dei big match della 18esima giornata di Serie B e che vede sfidarsi la formazione di Cesc Fabregas, terza in classifica, e i rosanero di Eugenio Corini più indietro ma distanziati di soli tre punti: nel primo tempo meglio ai punti i siciliani che sfiorano subito il gol con Marconi e passano in vantaggio al 17′ con Di Francesco; non pervenuti i lariani che, anzi vengono salvati da Sempre sull’insidioso tiro a giro di Insigne (28′). Nella ripresa però la musica cambia, e anche in modo sorprendente.

Al ritorno in campo il Como è trasformato grazie anche ai cambi del tecnico spagnolo: pronti, via e Cutrone firma il pari al 46‘ su cross di Curto; questi poi serve pure l’assist al neo entrato Gabrielloni per il 2-1 del sorpasso, con il Palermo in bambola. Merito di Segre, al 64′, è di risvegliare i suoi dal crollo con una rete di testa, imbeccato dal sempre prezioso Brunori. Sembra la rete che riequilibra il match e invece l’ultima mezz’ora è un thriller: prima Graves trova all’82’ il colpo che vale il 2-3 e tre punti d’oro, ma una ingenuità di Marconi costa il rosso a lui e il penalty del 3-3 che Verde trasforma al 93′. Tutto finito? Macché: nel lungo recupero c’è un brivido in area azzurra, poi i padroni di casa hanno due occasioni per acciuffare un 4-3 da leggenda, ma Pigliacelli salva su Cerri (95′) e Graves a portiere battuto si immola ed evita il gol (98′). Il fischio finale è un sospiro di sollievo dopo tanta adrenalina: il Como sale a quota 32 ma manca l’occasione di raggiungere il Venezia secondo, mentre per il Palermo l’amaro in bocca di una gara gettata via due volte oltre che per il mancato aggancio dei lariani, restando fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO PALERMO (3-3): IL TABELLINO

COMO: Semper; Curto (90′ Iovine), Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo, Baselli (46′ Gabrielloni); Da Cunha (86′ Verdi), Cassandro (46′ Chajia); Cutrone (86′ Cerri). A disposizione: Vigorito, Blanco, Ronco, Rispoli, Vignali, Arrigoni, Mustapha. Allenatore: Cesc Fabregas.

PALERMO: Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund (46′ Aurelio); Henderson (69′ Vasic), Gomes (78′ Stulac), Segre; Insigne (86′ Mateju), Brunori, Di Francesco (69′ Di Mariano). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Buttaro, Valente, Mancuso, Soleri. Allenatore: Eugenio Corini.

Ammoniti: Sala (C), Cutrone (C), Curto (C), Da Cunha (C), Nedelcearu (P), Marconi (P).

Espulso: al 45’+1 st Marconi (P).

Reti: 17′ Di Francesco (P), 1′ st Cutrone (C), 13′ st Gabrielloni (C), 19′ st Segre (P), 37′ st Graves (P), 45’+2 rig. Verdi (C).

