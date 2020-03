Video/ Cosenza Cittadella (1-2): highlights e gol. I granata espugnano il San Vito

Il video di Cosenza Cittadella ci racconta della buona vittoria ottenuta nella ripresa dal club granata nella sfida al San Vito per la 27^ giornata della Serie B, col risultato di 2-1. Venendo alle azioni principali della partita, ecco che al via, dopo un momento di intenso studio reciproco, entrambi i club hanno cominciano a fare sul serio, offrendo buone azioni e occasioni da gol. Carretta e Branca hanno fatto sperare i rispettivi tifosi: pure però si arriva al duplice fischio dell’arbitro ancora a reti intonse. Tutto accade dunque nella ripresa: già dopo 5 minuti dal rientro in campo dall’intervallo è Stanco a farsi protagonista di un buon gol, firmando dunque l’1-0 in favore del Cittadella. I granata sono scatenati e prendono quindi in mano le redini del match: il raddoppio non si fa attendere a lungo e al 75’ è Vita a trovare la rete del 2-0. Pare dunque già tutto deciso in favore della formazione veneta: il Cosenza però non si è affatto arreso e ha continuato a spingere, tenendo un recupero in extremis del match. A 91’ arriva però l’ultima emozione della sfida, con al rete dei rossoblu di Asencio che non è sufficiente per riaprire la contessa il triplice fischio finale conferma la vittoria granata e consegna agli uomini di Ventura tre punti decisivi in chiave play off nella classifica di Serie B.

IL TABELLINO

COSENZA CITTADELLA 1-2 (O-O PT)

COSENZA: Perina; Capela, Schiavi, Legittimo; Baez (19′ st Casasola), Broh, Bruccini, Sciaudone (35′ st Pierini), D’Orazio (19′ st Asencio); Machach, Carretta. A disposizione: Saracco, Corsi, Lazaar, Idda, Bahlouli, Monaco, Bittante, Prezioso. All. Occhiuzzi.

CITTADELLA: Paleari; Mora, Pavan, Frare, Benedetti; Vita (39′ st Iori), Branca, Proia (34′ st Bussaglia); Luppi; Stanco (34′ st Panico), Diaw. A disposizione: Maniero, D’Urso, Rizzo, Rosafio, Ventola, Rosa. All. Venturato.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo (Muto – Vono). IV UOMO: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

MARCATORI: 5′ st Stanco (CI), 30′ st Vita (CI), 46′ st Asencio (CO).

NOTE: Serata uggiosa ma non particolarmente fredda, temperatura di circa 10°C. Presenti 2.548 spettatori (1.739 abbonati + 1.293 paganti). Ammoniti: 26′ pt Pavan (CI), 27′ pt Baez (CO), 14′ st Schiavi (CO), 48′ st Diaw (CI). Angoli: 8-5 (pt 6-2). Recupero: 1′ pt; 4′ st.

