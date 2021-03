Video/ Cosenza Frosinone (1-2) gol e highlights: vittoria in rimonta dei ciociari

La vittoria esterna del Frosinone sul campo del Cosenza con il risultato di 1-2 è la risposta migliore a tutti i detrattori che accusavano la squadra di Nesta di essere troppo arrendevole e di gettare la spugna alle prime avversità e di fronte ai momenti critici. Nel match valevole per la 27^ giornata di Serie B i ciociari vanno subito sotto: Tremolada pennella un cross perfetto per la conclusione al volo di Crecco che fulmina Bardi – il portiere fulminerà poi con lo sguardo Salvi che si è perso la marcatura sul centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio. Si tratta del primo gol con la maglia dei silani per il romano classe 1995, successivamente il numero 21 di Occhiuzzi sale di nuovo in cattedra con un filtrante geniale per Carretta che manca di un soffio l’impatto col pallone, se non fosse stato disturbato da Szyminski per l’attaccante sarebbe stato un gioco da ragazzi buttarla dentro per il raddoppio. La vera beffa per i padroni di casa arriva poco prima dell’intervallo quando Novakovich pareggia i conti dimostrando di essere completamente guarito dal Covid e di aver ritrovato una buona condizione fisica. Nel frattempo si fa male Ba che deve lasciare il posto a Sciaudone, nella ripresa sono gli ospiti a fare la partita con l’avanzata di Kastanos fermato solamente dagli ottimi riflessi di Falcone mentre la punizione di Vitale si infrange sulla barriera. A quattro minuti dal novantesimo i canarini finalmente la ribaltano con il colpo di testa di Szyminski, proprio lui, il difensore che con la sua chiusura aveva scongiurato il 2-0: la palma di migliore in campo non gliela toglie nessuno. Trotta prova a punire i suoi ex-compagni di squadra che in contropiede non la chiudono con Iemmello e Parzyszek che si fanno prendere dall’emozione una volta davanti alla porta, bisogna attendere il triplice fischio di Amabile per certificare il ritorno al successo del Frosinone che così non perde contatto dalla zona play-off mentre il cammino che porta alla salvezza è ancora lungo e pieno di ostacoli per il Cosenza.

VIDEO COSENZA FROSINONE 1-2, IL TABELLINO

COSENZA-FROSINONE 1-2 (1-1)

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Ingrosso (89’ Trotta); Gerbo, Petrucci, Ba (46’ Sciaudone), Crecco; Tremolada (71’ Bahlouli); Gliozzi (83’ Mbakogu), Carretta (70’ Sacko). All. Roberto Occhiuzzi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi (69’ Vitale), Gori (59’ Rohden), Maiello (85’ Carraro), Kastanos, Zampano; Novakovich (85’ Parzyszek), Ciano (58’ Iemmello). All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Daniel Amabile (Sez. di Vicenza).

AMMONITI: 12’ Idda (C), 28’ Gori (F), 29’ Petrucci (C), 33’ Salvi (F), 37’ Tiritiello (C), 72’ Crecco (C), 88’ Gerbo (C).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 7’ Crecco (C), 45’ Novakovich (F), 86’ Szyminski (F).

VIDEO COSENZA FROSINONE 1-2, HIGHLIGHTS E GOL

