Video/ Cosenza Parma (0-0) highlights: rete annullata a Tutino! (Serie B, 16 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI COSENZA PARMA: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla le squadre di Cosenza e Parma si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita sembra mettersi immediatamente in salita per gli ospiti allenati da mister Pecchia che rimangono infatti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Hainaut tra il 4′ ed il 7′.

I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani sembrano non soffrire particolarmente l’uomo in meno affacciandosi pericolosamente in attacco sia con Man che con Estevez. I padroni di casa guidati dal tecnico Caserta si disperano invece al 40′ quando Zuccon centra solo l’incrocio dei pali con un tiro a giro. Nel secondo tempo i rossoblu insistono suonando la carica con Tutino, la cui punizione è finita contro la barriera al 49′, e con Florenzi, cogliendo pure la traversa al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi si vedono annullare un gol a Tutino per fuorigioco segnalato nei confronti di Zuccon all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Baroni, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Voca, Fontanarosa, Sgarbi, Martino, Venturi e Florenzida un lato, Hainaut, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Circati e Bernabé dall’altro. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno di campionato permette al Cosenza di salire a quota 20 ed al Parma di portarsi a 35 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA PARMA: IL TABELLINO

Cosenza-Parma 0 a 0

COSENZA (3-5-2) – Micai; Venturi, Meroni, Fontanarosa; Rispoli, Florenzi, Voca, Zuccon, Martino; Tutino, Mazzocchi. Allenatore: Caserta.

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Hainaut, Osorio, Circati, Coulibaly; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Niccolò Baroni (sezione di Firenze).

Ammoniti: 4′, 6′ Hainaut(P); 12′ Voca(C); 32′ Fontanarosa(C); 48′ Circati(P); 57′ Sgarbi(C); 70′ Martino(C); 78′ Venturi(C); 89′ Florenzi(C); 90’+5′ Bernabé(P).

Espulsi: 7′ Hainaut(P).

