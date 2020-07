Video/ Cosenza Pisa (2-1): highlights e gol, i lupi vincono al 95mo (Serie B)

Il video di Cosenza Pisa ci racconta di una gara terminata col risultato finale di 2-1 e con i lupi che riescono a portare a casa tre punti veramente importanti. I calabresi erano riusciti a passare in vantaggio alla mezzora grazie a un gol di Carretta, pescato coi giri giusti al centro dell’area di rigore da Casasola. Il pareggio di De Vitis al minuto 77 sapeva di beffa, anche perché i padroni di casa avevano dominato in lungo e largo, subendo una rete per una disattenzione difensiva. Alla fine però la calma è la virtù dei forti e basta aspettare il recupero per trovare la vittoria. Asencio entra in campo al minuto 83 e dieci giri d’orologio dopo segna un gol da tre punti. È un risultato che invita ancora a sperare perchè permette ai rossoblù di accorciare sulla zona playout che ora è solo a un punto e dove hanno perso sia la Juve Stabia che il Pescara. Per il Pisa è un ko che porta al sorpasso di Empoli e Chievo Verona e che allontana i playoff.

Marcatori: al 28′ pt Carretta, al 32′ st De Vitis, al 45′ st Asencio.

COSENZA: Saracco; Aníbal, Idda, Casasola, Legittimo, Bittante (dal 38′ st Asencio), Sciaudone, Bruccini, Carretta (dal 39′ st D’Orazio), Rivière, Báez (dal 28′ st Bahlouli). A disposizione: Quintiero, Perina, Corsi, Lazaar, Schiavi, Salvatore Monaco, Jérémie Broh, Prezioso, Kone. Allenatore: Occhiuzzi.

PISA: Gori; Pisano (dal 18′ st Birindelli), Caracciolo, Ingrosso, Benedetti (dal 1′ st De Vitis), Siega, Marin (dal 18′ st Danilo Soddimo), Gucher (dal 32′ st Pompetti), Lisi, Marconi, Fabbro (dal 25′ st Moscardelli). A disposizione: Perilli, Dekic, Meroni, Varnier, Minesso, Masucci. Allenatore: D’Angelo.

Ammonizioni: al 31′ st Sciaudone (C), al 32′ pt Bruccini (C), al 45′ st Asencio (C), al 30′ st Ingrosso (P), al 27′ pt Marin (P).

