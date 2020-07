Diretta Cosenza Pisa/ Streaming video DAZN: obiettivi opposti (Serie B)

Cosenza Pisa, in diretta dallo stadio San Vito-Marulla della città calabrese, è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie B. Appuntamento alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 24 luglio 2020, con la stuzzicante diretta di Cosenza Pisa, partita con una altissima posta in palio per gli opposti obiettivi delle due formazioni. Il Cosenza vincendo settimana scorsa in casa del Pordenone è rimasto in corsa per la salvezza, che però resta un traguardo assai complicato da raggiungere per i calabresi, dal momento che pure chi li precede in classifica si è messo a correre: questa sera dunque per gli uomini di mister Occhiuzzi sarà fondamentale vincere per tenere ancora viva la speranza di raggiungere almeno i playout. Dall’altra parte ecco un Pisa che, reduce dalla vittoria contro il Trapani, occupa l’ottavo posto in classifica a quota 50 punti: è l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff, di conseguenza i nerazzurri toscani devono tenere a bada le inseguitrici (e magari provare a guadagnare ulteriori posizioni) per provare poi a giocarsi un sogno che certamente ad inizio anno non era nemmeno nei programmi del Pisa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE COSENZA PISA

La diretta tv di Cosenza Pisa non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PISA

Andiamo adesso a scoprire che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Cosenza Pisa. Da parte di mister Occhiuzzi ci aspettiamo in linea di massima la conferma della formazione con la quale il Cosenza venerdì scorso ha fatto il colpo in casa del Pordenone, anche perché con una settimana di lavoro in mezzo non è così pressante nemmeno l’esigenza del turnover, anche se qualche piccolo ritocco potrebbe essere possibile – ad esempio ci spera Bahlouli, che era entrato molto bene dalla panchina a Trieste. Quanto al Pisa, mister D’Angelo deve fare i conti con la squalifica di Pinato ma a dire il vero pure per i nerazzurri toscani non ci aspettiamo particolari novità rispetto al 4-3-1-2 di settimana scorsa, imperniato sulla coppia d’attacco composta da Marconi e Vido.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine osserviamo quale sia il pronostico di Cosenza Pisa secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene leggermente favoriti i padroni di casa. Infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,50, mentre poi si sale a 2,95 per il pareggio (naturalmente segno X) e infine a 3,05 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nella vittoria esterna del Pisa in Calabria.



