Video/ Cosenza Ternana (1-3) gol e highlights: doppietta di Raimondo! (Serie B, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA TERNANA: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla la Ternana supera in trasferta il Cosenza per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Caserta provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso l’8′ con un colpo di testa di Tutino finito alto sopra la traversa. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu si propongono pericolosamente in avanti anche al 19′ quando Tutino coglie un palo clamoroso ma si vedono pure costretti a sostituire Pandolfi con Pittarello in maniera prematura a causa di un infortunio già al 36′.

Nel secondo tempo i rossoverdi ricominciano la ripresa alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio al 49′ grazie alla rete messa a segno da Casasola, sfruttando l’assist offertogli dal neo entrato Favasuli. I calabresi rispondono già al 54′ trovando il gol del pareggio per merito del solito Tutino, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Sorensen nei confronti di Florenzi. Nell’ultima parte dell’incontro le Fere completano il sorpasso con il gol siglato al 60′ da Raimondo che completa poi la doppietta personale al 68′ con l’aiuto di Diakite. I Lupi rimangono inoltre in inferiorità numerica dal 74′ a causa dell’espulsione di Calò.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, oltre ad aver espulso Calò al 74′ tra i padroni di casa con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Florenzi e Marras da un lato, Celli, De Boer, Sorensen e Favasuli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quindicesimo turno del campionato cadetto permettono alla Ternana di salire a quota 11 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, restando fermo a 19 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA TERNANA: IL TABELLINO

Cosenza-Ternana 1 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Casasola(T); 54′ RIG. Tutino(C); 60′, 68′ Raimondo(T).

Assist: 49′ Favasuli(T); 68′ Diakite(T).

COSENZA (4-2-3-1) – Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, Martino; Calò, Praszelik; Canotto, Florenzi, Mazzocchi; Tutino. A disp.: Marson, Rispoli, Fontanarosa, Marras, Forte, D’Orazio, Crespi, Arioli, Zilli, La Vardera, Voca, Zuccon. All.: Caserta.

TERNANA (3-4-1-2) – Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola. De Boer, Labojko, Celli; Falletti; Distefano, Raimondo. A disp.: Vitali, Brazao, Mantovani, Capuano, Della Salandra, Favasuli, Garau, Dionisi, Pyythia, Luperini, Marginean. All.: Breda.

Arbitro: Daniele Perenzoni (sezione di Rovereto).

Ammoniti: 43′ Celli(T); 60′ De Boer(T); 62′ Florenzi(C); 87′ Sorensen(T); 90′ Favasuli(T); 90’+3′ Marras(C).

Espulsi: 74′ Calò(C).

