DIRETTA/ Cosenza Ternana video streaming tv: c’è equilibrio nelle ultime sfide (Serie B, 2 dicembre 2023)

DIRETTA COSENZA TERNANA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cosenza Ternana presenta due squadre che nelle ultime 5 partite si sono spartite tre volte la posta in palio e in due occasioni hanno ottenuto una vittoria a testa. La prima delle 5 sfide da analizzare è quella del 2011 terminata con il risultato di 1-1 allo stadio San Vito Luigi Marulla di Cosenza. Cosenza che riuscì a ottenere il successo il 27 ottobre 2021 grazie ai tre gol firmati da Millico, Gori e autogol di Ghiringhelli. Ternana che accorcia le distanze con Mazzocchi ma che non riuscì a riaprire la partita anche alla luce di un calcio di rigore sbagliato da Alfredo Donnarumma.

Andò decisamente meglio nella gara di ritorno grazie al risultato di 2-0. Ternana in 10 uomini alla luce dell’espulsione di Defendi che però non condizionò il resto della gara. La gara successiva è terminata con il pareggio con il risultato di 1-1, reti firmate da Favilli e Brignola. L’ultima volta che riuscì sono affrontato è stato il 4 Febbraio 2023, con un pareggio a reti bianche e poche emozioni. (Marco Genduso)

COSENZA TERNANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cosenza Ternana sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cosenza Ternana sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

TERZO RISULTATO UTILE PER I ROSSOVERDI?

La diretta Cosenza Ternana, in programma sabato 2 dicembre alle ore 14:00, racconta della 15a giornata di Serie B. I Lupi hanno interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi incappando in una sconfitta sul campo del Catanzaro per 2-0 lo scorso turno di campionato. Rimane invece aperta la serie di tre partite senza perdere in casa.

La Ternana sta vivendo una stagione da incubo. Il penultimo posto a 8 punti rappresenta alla perfezione il difficile momento che stanno attraversando i rossoverdi. Infatti i pareggi contro Spezia e Palermo non fanno altro che muovere la classifica, ma nulla più: la vittoria manca dal 30 settembre nel 3-0 con la Reggiana grazie ai gol di Celli, Diakite e Di Stefano. La salvezza dista al momento sei punti, una distanza colmabile ma che rischia di diventare insormontabile nel momento in cui le vittorie e i pareggi scarseggeranno ancora a lungo.

COSENZA TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cosenza Ternana vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Micai, difesa composta da Martino, Venturi, Meroni e D’Orazio. In mediana si disporranno rispettivamente a destra e a sinistra Calo e Praszelik. Dietro all’unica punta Forte ci saranno Marras, Voca e Tutino.

Risposta della Ternana col 3-4-1-2. Tra i pali Iannarilli, retroguardia a tre formata da Diakite, Capuano e Lucchesi. Gli esterni saranno Casasola e Corrado mentre al centro Labojko e Pyyhtia. Come trequartista ci sarà il numero dieci Falletti con le due punte in avanti Raimondo e Favilli.

COSENZA TERNANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Ternana danno per favorita la squadra di casa a 2. Secondo bet365, il pareggio è dato a 3.25 mentre il 2 fisso è a 3.75.

L’Over 2.5 è quotato a 2.08, più alto rispetto all’Under 2.5 a 1.73. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.91.

