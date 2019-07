Video/ Costa d’Avorio Algeria (4-5 dcr): highlights e gol. Volpi in semifinale!

Si è dovuto andare ai calci di rigore per assegnare il biglietto delle semifinali della Coppa Africa ieri sera al Suez Stadium, ma alla fine le volpi hanno avuto la meglio sugli elefanti. Come si vede nel video di Costa d’Avorio Algeria, alla fine il tabellone del risultato ha sorriso alla squadra di Belmadi per 5-4, ma il plauso va certamente ad entrambe le squadre che hanno messo in campo una prestazione viva, benché faticosa dopo i 90 minuti, brillante. Al via sono gli algerini a prendere il controllo del match e trovando presto il vantaggio con il gol di Fedghouli al 20’: è quindi nella ripresa che troviamo il riscatto della Costa d’Avorio con la rete di Kodjia che porta in parità il risultato al 62’. Da segnalare però l’occasione mancata delle volpi di chiudere il match, con il rigore sbagliato di Bounedjah al 48 minuto di gioco. Al termine dei primi 90 minuti si deve andare ai supplementari, ma anche qui nonostante le belle giocate e occasioni da gol, non si va oltre all’1-1. Chi andrà in semifinale della Coppa d’Africa 2019 quindi verrà deciso ai calci di rigore: qui si rivelano poi decisivi gli errori per gli elefanti di Bony e Serey Die.

IL TABELLINO

Costa d’Avorio Algeria 4-5 dcr (1-1 tr)

Reti: 20’ Feghouli (A), 62’ Kodja (C) Rigori: Bensebaini (A), Kessie (C), Slimani (A), Cornet (C), Delort (A), Bony sbagliato (C), Ounas (A),Gradel (C), Bellali sbagliato (A), Serey Die sbagliato (C)

Costa d’Avorio: 16 Sylvain GBOHOUO ‏(GK). 2 Wonlo COULIBALY, 6 Ismael TRAORÉ, 22 Bagayoko MAMADOU, 5 Serge KANON, 8 Franck KESSIÉ, 18 Ibrahim SANGARE, 20 Die SEREY ‏(C), 9 Wilfried ZAHA, 14 Jonathan KODJIA, 15 Max-Alain GRADEL.

Algeria: 23 Rais MBOLHI ‏(GK), 2 Aissa MANDI, 4 Djamel BENLAMRI, 20 Youcef ATAL, 21 Amir BENSEBAINI, 7 Riyad MAHREZ ‏(C), 10 Sofiane FEGHOULI, 17 Adlane GUEDIOURA, 22 Ismael BENNACER, 8 Youcef BELAILI, 9 Baghdad BOUNEDJAH.

Arbitro Weyesa Stadio Suez Stadium

