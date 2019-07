Diretta Costa D’Avorio-Algeria/ Streaming video DAZN: sfida storica in Coppa Africa

Costa D’Avorio-Algeria, in diretta dal Suez Stadium di Suez, si gioca questa sera giovedì 11 luglio alle ore 18.00. Sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2019. Sfida tra squadre potenzialmente favorite in questa competizione: l’Algeria ha vinto finora 4 partite su 4 in questa Coppa d’Africa, superando di slancio l’ostacolo degli ottavi di finale contro la Guinea, sconfitta con un rotondo 3-0. La Costa d’Avorio negli ottavi ha superato un ostacolo molto difficile, il Mali battuto con un gol di Zaha a un quarto d’ora dal novantesimo. Nella fase a gironi gli Elefanti sono arrivati secondo, battuti dal Marocco che è stato poi sconfitto dal Benin negli ottavi di finale.

Segnaliamo che la partita Costa D’Avorio-Algeria non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Costa D’Avorio-Algeria, in diretta dal Suez Stadium di Suez,iovedì 11 luglio alle ore 18.00. Costa d’Avorio (4-2-3-1): Gbohou; Bagayoko, Coulibaly, Kanon, Traoré; Serey Die, Gbamin; Kessie, Pepe, Zaha; Kodjia. Algeria (4-4-2): M’Bolhi; Atal, Bensebaini, Mandi, Benlamri; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Guedioura; Belaili, Bounedjah.

Algeria favorita per la vittoria contro la Costa d’Avorio. Quota per il segno 1 fissata a 4.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.15 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.70 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.46 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



