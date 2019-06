Video/ Costa d’Avorio Sudafrica (1-0): highlights e gol, agli elefanti basta Kodjia

Nel primo match per il girone D della Coppa d’Africa 2019 la Costa d’Avorio non sbaglia all’avvio e trova il primo successo e i primi tre punti a spese del Sudafrica. Come si vede nel video di Costa d’Avorio Sudafrica, alla compagine degli elefanti basta di fatto la rete di Kodjia (Aston Villa), occorsa al 65’ minuto di gioco: di fatto però ben poco altro accade in campo ieri pomeriggio specie nel primo tempo, dove di fatto il ritmo si è mantenuto basso e pure la Costa d’Avorio non si è fatta troppo vedere. Pure nella ripresa comunque il gioco non è poi troppo coinvolgente, specie tra le file del Sudafrica: come da pronostico gli elefanti hanno retto le fila della partita, ottenendo il massimo col minimo sforzo. Va però detto che ora già il prossimo incontro sarà decisivo per i sudafricani, che in caso di doppio KO sarebbero infinitamente lontani dal tabellone degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019.

IL TABELLINO

Costa d’Avorio Sudafrica 1-0 (0-0 pt)

Reti: 65’ Kodjia (C)

COSTA D’AVORIO – Gbohouo, Coulibaly, Traore, Aurier, Kanon, Kessie, Seri, Serey, Kodja, Gradel, Pepe

SUDAFRICA – Williams, Mkhwanazi, Mkhize, Hlatshwayo, Hlanti, Zwane, Mokotjo, Furman, Maboe, Mothiba, Tau

Note: ammoniti 23’ Mothiba (S), 41’ Seri (C), 58’ Gradel (C), 61’ Kanon (C)

Arbitro: Ghorbal Stadio: Al Salam (Cairo)

VIDEO COSTA D'AVORIO SUDAFRICA, HIGHLIGHTS





