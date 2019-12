Video/ Cremona Varese (93-72): highlights. La Vanoli torna a vincere! (basket A1)

Importante vittoria per la Vanoli Cremona che nella 14^ giornata di Serie A1 parte incerta ma poi domina la sfida contro la Openjobmetis Varese, che resta a ridosso della zona play off. Come si vede nel video Cremona Varese, la squadra di casa manca però il salto di qualità che sembrava possibile alla fine del primo quarto, chiuso con 6 punti di vantaggio per gli ospiti, situazione che si ribalta completamente già nel secondo quarto con un parziale di 29-17 in favore di Cremona e un punteggio di +6 per i padroni di casa all’intervallo. La difesa varesina inizia a fare acqua, De Vico per Cremona raggiunge la doppia cifra a quota 12 punti e sotto canestro la situazione sembra del tutto capovolta.

INTERVALLO

Ci si attenderebbe una reazione della Openjobmetis nel terzo quarto e invece la Vanoli prende definitivamente il largo, De Vico, Akele, Happ, Ruzzler e Sanguinetti sono ormai lanciati verso la doppia cifra, Varese non riesce più a contenere il gioco offensivo dei padroni di casa e dalla sua si muove con medie realizzative insufficienti per restare a contatto. Da -6 all’intervallo a -14 a fine primo quarto, per Varese la situazione sembra ormai difficile e si rivela disperata con l’ultimo quarto che non fa altro che consolidare la vittoria di Cremona. 93-72 il risultato finale per la Vanoli con 21 punti per Akele, miglior realizzatore della partita, ed altri 4 giocatori in doppia cifra: De Vico con 14 punti, Happ con 13 punti, Ruzzler con 12 e Sanguinetti con 10. A Varese non sono bastati i 15 punti di Jakovicks. Cremona centra così la sesta vittoria nelle ultime sette partite di campionato disputate, proseguendo nella sua scalata in classifica.

