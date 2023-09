Video/ Cremonese Ascoli (2-2) gol e highlights: Stroppa debutta con un pareggio (Serie B, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE ASCOLI 2-2: LA PRIMA DI STROPPA!

La Cremonese ha deciso di voltare pagina dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante per una squadra che punta a tornare subito in Serie A. Dopo aver dato il benservito a Ballardini, la società ha deciso di puntare su Stroppa, uno specialista delle promozioni (l’ultima risale a poco più di un anno fa quando ha trascinato il Monza per la prima volta nella storia tra le grandi del calcio italiano). Tuttavia l’esordio in panchina non è stato dei migliori per il tecnico di Mulazzano, il match con l’Ascoli è infatti terminato con il risultato finale di 2-2, arriva quindi un altro pareggio per i grigiorossi che falliscono l’obiettivo di avvicinarsi ai piani alti della classifica.

Diretta/ Cremonese Ascoli (risultato finale 2-2): grigiorossi di nuovo rimontati (Serie B, 23 settembre 2023)

Questa giornata rimarrà comunque negli annali per la doppietta (l’ennesima) di Massimo Coda che in questa maniera scavalca Marco Ferrante nella classifica dei migliori marcatori all-time del campionato cadetto. Un exploit che non è servito però a regalare i tre punti ai padroni di casa, raggiunti per due volte dai piceni che non si sono mai dati per vinti. Già nella prima frazione di gioco gli ospiti si erano rimessi in carreggiata grazie a Manzari, bravissimo a sfruttare un rimpallo che gli ha consentito di battere Sarr e pareggiare momentaneamente i conti allo Zini. Nella ripresa, l’espulsione di Quagliata per somma di ammonizioni induce Zanoli a fare dei cambi offensivi, fuori l’impalpabile Nestorovski e dentro il volenteroso Rodríguez Delgado che nel giro di pochi minuti ristabilisce l’equilibrio. Nel recupero anche gli ospiti rimangono in dieci poiché Bellusci viene ammonito per la seconda volta, sfuma così la superiorità numerica per i piceni che decidono quindi di accontentarsi. Stroppa, che alla vigilia ha dichiarato di poter fare affidamento su una rosa di grandi nomi, deve rimboccarsi le maniche: questa squadra ha davvero un grande potenziale ma non sa ancora esprimerlo appieno.

DIRETTA/ Reggiana Cremonese (risultato finale 2-2): che rimonta lombarda! (Serie B, 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE ASCOLI 2-2, IL TABELLINO

CREMONESE-ASCOLI 2-2 (1-1)

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Bianchetti, Lochoshvili, Antov, Quagliata; Collocolo, Castagnetti (80’ Majer); Zanimacchia (70’ Ghiglione), Vázquez (71’ Pickel), Buonaiuto (61’ Okereke); Coda (80’ Tsadjout). All. Giovanni Stroppa.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye (85’ Falzerano), Botteghin, Bellusci, Giovane (71’ Caligara); Gnahoré (71’ Falasco), Di Tacchio, Milanese (66’ D’Uffizi); Manzari, Mendes; Nestorovski (66’ Rodríguez Delgado). All. William Viali.

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

DIRETTA/ Ascoli Palermo (risultato finale 0-1): la decide Mancuso! (Serie B, 16 settembre 2023)

AMMONITI: 4’ Bianchetti (C), 11’ Bellusci (A), 44’ Quagliata (C), 72’ Bayeye (A), 90’+2’ Caligara (A).

ESPULSO: 64’ Quagliata (C) e 90’+5’ Bellusci (A) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 14’ e 60’ Coda (C), 25’ Manzari (A), 88’ Rodríguez Delgado (A).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE ASCOLI 2-2













© RIPRODUZIONE RISERVATA