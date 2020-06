Video/ Cremonese Cosenza (0-2): highlights e gol. Serata no grigiorossa (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Cremonese Cosenza 0-2 ci mostra la vittoria esterna della squadra di Occhiuzzi che strappa tre punti importantissimi proprio nello scontro diretto, adesso la zona play-out dista solamente due lunghezze e dire che soltanto qualche giorno fa era un miraggio. Classifica che si è fatta nuovamente preoccupante per i grigiorossi, il successo nel recupero con l’Ascoli aveva illuso Bisoli che il suo sarebbe stato un finale di stagione esaltante, invece dovrà lottare con il coltello fra i denti fino all’ultima giornata per ottenere la salvezza. Serata no per la Cremonese che nel primo tempo viene prima trafitta da Rivière e poi colpisce la traversa con Ciofani. L’ex-attaccante del Frosinone sbaglia anche un calcio di rigore nella ripresa – nel frattempo gli ospiti avevano raddoppiato con Baez – sciupando così l’occasione di riaprire la partita, con gli avversari rimasti in dieci per l’espulsione di Idda che aveva commesso fallo dentro l’area rimediando così il secondo giallo. Quando il Dio del pallone si mette di traverso c’è poco da fare, anche con l’uomo in più rimontare due gol di svantaggio a una formazione in fiducia diventa impossibile. Lunedì prossimo nell’anticipo della 31^ giornata contro la Salernitana deve arrivare immediatamente un segnale, altrimenti c’è già Rastelli pronto a tornare. Mentre a Cosenza nessuno si ricorda più di Braglia, l’uomo che un paio di anni fa portò miracolosamente i silani in Serie B dopo 15 anni di assenza. VIDEO CREMONESE COSENZA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CREMONESE COSENZA: LE DICHIARAZIONI

I gol decisivi portano le firme di Rivière e Baez ma sui tre punti ci sono anche le impronte (e i guantoni) di Perina che ha parato il rigore di Ciofani che poteva riaprire i giochi: “E’ davvero un giorno speciale per me, oggi è nato il mio secondogenito e non potrei essere più felice. Con il mister prima di ogni partita studiamo sempre nei minimi dettagli ogni situazione, compresi i tiri dal dischetto. A volte ci va bene, a volte male, oggi ci è andata bene ed è stato fondamentale vincere per rimanere in corsa per la salvezza. Dobbiamo uscire a tutti i costi dalla zona retrocessione e non ci basterà giocare bene, da qui a fine campionato il nostro obiettivo è raccogliere più punti possibili sperando che le squadre davanti continuino a inciampare, magari anche per merito nostro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA