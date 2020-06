Diretta Cremonese Cosenza/ Streaming video DAZN: un match salvezza (Serie B)

Cremonese Cosenza, in diretta dallo stadio Giovanni Zini della città lombarda, sarà una delicata sfida salvezza: appuntamento dunque da non perdere alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con la trentesima giornata di Serie B, tornata in campo dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus, che ha colpito con particolare forza proprio a Cremona. Adesso si prova a pensare al calcio e senza dubbio Cremonese Cosenza sarà una sfida delicatissima verso il comune obiettivo della salvezza. I grigiorossi lombardi hanno 33 punti in classifica e occupano quindi una posizione piuttosto critica, ma stanno ancora peggio i calabresi, che sono terzultimi a quota 27 e di conseguenza a oggi sarebbero retrocessi. Il Cosenza però ha ricominciato il proprio cammino con una preziosa vittoria contro l’Entella che ne ha rilanciato le ambizioni salvezza, mentre la Cremonese domenica ha perso contro il Benevento. Nulla di drammatico contro la capolista schiacciasassi, ma il secondo match casalingo consecutivo richiede ai lombardi un esito ben diverso per non mettersi nei guai.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Cosenza non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE COSENZA

Leggiamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Cremonese Cosenza. Mister Bisoli non ha squalificati e dovrebbe schierare la sua Cremonese secondo il 4-3-3: in porta Ravaglia protetto da una difesa a quattro composta da Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Crescenzi. Da centrocampo in su qualche dubbio in più, proviamo ad ipotizzare Deli, Castagnetti e Valzania in mediana e il tridente offensivo composto invece da Parigini, Gaetano e un grosso dubbio per quanto riguarda il ruolo di prima punta. Problemi più grossi in casa Cosenza, dove Asencio e Kanouté sono squalificati. Mister Occhiuzzi dovrà dunque fare di necessità virtù nel 3-4-3 calabrese dove proviamo ad ipotizzare titolari Perina in porta; Idda, Schiavi e Legittimo nella difesa a tre; a centrocampo potrebbero partire dal primo minuto Casasola, Broh, Bruccini e D’Orazio; infine ecco il tridente offensivo con Carretta, Riviere e Baez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cremonese Cosenza. Per questa delicata sfida salvezza partono favoriti i padroni di casa, ma con differenze lievi fra i tre possibili risultati: infatti il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a 3,00 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,05 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA