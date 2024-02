Video/ Cremonese Palermo (2-2) gol e highlights: espulso Sernicola in avvio! (Serie B, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE PALERMO: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini le squadre di Cremonese e Palermo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Stroppa partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ con una conclusione di Zanimacchia respinta dall’estremo difensore avversario Pigliacelli.

I minuti scorrono sul cronometro e le cose si mettono in salita per i lombardi rimanendo in inferiorità numerica dal 17′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Sernicola che provoca il calcio di rigore trasformato da Brunori al 18′ per il vantaggio degli ospiti guidati dal tecnico Corini. I rosanero trovano anche la rete del raddoppio già al 44′ per merito di Ranocchia, su assist di Diakite. Nel secondo tempo i grigiorossi ricominciano alla grande accorciando le distanze al 49′ con Castagnetti, su assist di Pickel, per poi completare la rimonta con il gol del pari siglato da Coda, su passaggio di Vazquez. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani si disperano all’88’ quando Chaka non capitalizza per pochissimo mancando lo specchio della porta.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, oltre ad aver espulso Sernicola con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Castagnetti da un lato, Di Mariano, Ranocchia ed Aurelio dall’altro. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamentealla Cremonese di salire a quota 47 ed al Palermo di portarsi a 46 punti nella classifica della Serie B.

Cremonese-Palermo 2 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 18′ RIG. Brunori(P); 44′ Ranocchia(P); 49′ Castagnetti(C); 51′ Coda(C).

Assist: 44′ Diakite(P); 49′ Pickel(C); 51′ Vazquez(C).

CREMONESE (3-5-2) – Jungdal; Antov, Bianchietti, Ravanelli; Zanimacchia, Pickel Castagnetti, Vazquez, Sernicola; Johnsen, Coda. A disposizione: Saro, Marrone, Falletti, Ciofani, Afena Gyan, Ghiglione, Della Rovere, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. A disposizione: Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Henderson, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Corini.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 13′ Castagnetti(C); 22′ Di Mariano(P); 62′ Ranocchia(P); 82′ Aurelio(P).

Espulsi: 16′ Sernicola(C).

