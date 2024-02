DIRETTA/ Cremonese Palermo video streaming tv: c’è una storia molto ricca! (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA CREMONESE PALERMO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cremonese Palermo è decisamente il match più importante di questa ventiseiesima giornata del campionato di serie B. Lombardi e siciliani si sono affrontati all’interno della propria storia in ben 27 incontri. L’ago della bilancia pende dalle parti dei rosanero con 11 vittorie e altrettanti risultati di pareggio. Cremonese che riuscita ad avere la meglio nei confronti del Palermo in solamente 5 partite. Il miglior marcatore risulta essere il compianto Gianluca Vialli, con quattro reti all’attivo. Segui Fabrizio Miccoli, miglior marcatore della storia del Palermo, con 2 reti.

Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 18 agosto 2012, in Coppa Italia. Due volte Fabrizio Miccoli e timbro finale segnato da Josip Ilicic. Nel 2019 Cremonese che in casa ebbe la meglio grazie alle reti firmate da Migliore e Arini. Dopo ben quattro anni dall’ultima volta le due squadre tornano ad affrontarsi in campo con il successo dei siciliani che porta la firma di Stulac al minuto 96’. Prima del gol dello sloveno, in rete Nedelcearu di testa e Di Francesco dopo un fulmineo contropiede. (Marco Genduso)

CREMONESE PALERMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cremonese Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Cremonese Palermo attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

ROSANERO IN OTTIMA FORMA

La diretta Cremonese Palermo, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14:00, racconta della 26esima giornata di Serie B. I lombardi non perdono dal 3 gennaio, data della vittoria della Roma in Coppa Italia subita in rimonta nei minuti finali. Nel 2024, la Cremonese non ha mai perso in campionato in sei incontri disputati.

Anche il Palermo sta avendo un rendimento simile. L’unica sconfitta dell’anno nuovo è avvenuta nel 2-0 del Tombolato con il Cittadella, ma per il resto solo gioie con un pareggio con il Catanzaro e ben quattro vittorie: 4-2 in casa col Modena, 3-0 contro il Bari sempre tra le mura amiche, successo esterno per 2-1 alla FeralpiSalò e infine alti tre punti al Barbera in occasione del 3-0 al Como.

CREMONESE PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Palermo vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Jungdal, pacchetto arretrato composto da Antov, Ravanelli e Bianchetti. Sernicola e Johnsen saranno i due esterni mentre Pickel, Castagnetti e Falletti occuperanno il centrocampo. Coppia d’attacco Vazquez-Coda.

Il Palemro replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Pigliacelli, difesa a quattro formata da Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni e Aurelio. Gomes presiederà la mediana con Segre. Sulla trequarti i titolari saranno Di Mariano, Ranocchia e Di Francesco, unica punta Brunori.

CREMONESE PALERMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Palermo danno per favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, la X avrebbe un valore di 3.60 mentre il 2 fisso è offerto a 4.05.

L’Over 2.5 è più basso dell’Under alla stessa soglia vale a dire 1.80 su 2. Ancora più ampio il gap tra Go la 1.67 e No Gol a 2.10.











