Video/ Cremonese Südtirol (0-1) gol e highlights: il pomeriggio perfetto di Bisoli (Serie B, 21 ottobre 2023)

VIDEO CREMONESE SUDTIROL (0-1): COLPO ALTOATESINO!

Il Südtirol, che non vinceva dallo scorso 2 settembre, ritrova i tre punti sul campo della Cremonese grazie all’autogol di Ravanelli che a cinque minuti dal novantesimo condanna i grigiorossi alla terza sconfitta in campionato. Tra le mura amiche dello Zini la squadra allenata da Stroppa non riesce proprio a sbloccarsi nonostante i gol di Coda, oggi rimasto a secco, e un organico che potrebbe fare bella figura anche in Serie A. Ma la storia più bella arriva da Daouda Peeters, centrocampista belga di origini guineane cresciuto nelle giovanili della Juventus con un futuro da predestinato. Finché un giorno, mentre giocava nello Standard Liegi, ha scoperto di non riuscire più a controllare i movimenti delle gambe e della parte bassa del corpo, a causa di una neuropatia che per un lungo periodo lo ha ridotto addirittura sulla sedia a rotelle. Per quasi due anni non ha potuto giocare a calcio ma quello era diventato l’ultimo dei problemi visto che si temeva non sarebbe tornato a una vita normale.

Invece, grazie a una forza d’animo fuori dal comune, Peet è guarito e oggi era addirittura tra i titolari grazie alla fiducia che gli ha concesso mister Bisoli. Settantotto minuti in cui se l’è cavata alla grande dando un notevole contributo alla causa. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di tornare in campo dopo così tanto tempo. È stata una partita difficile ma ce la siamo cavata alla grandissima. Sin dal primo giorno mi sono messo a completa disposizione della squadra, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento e dovevo farmi trovare pronto. Quando sono entrato in campo non mi sono fatto prendere dalle emozioni, pensavo solamente a fare il mio dovere e a rendermi utile per i compagni”.

VIDEO CREMONESE SUDTIROL: LA CRONACA

Per quanto riguarda invece la cronaca spicciola della partita, c’è da dire che il Südtirol ha sicuramente meritato i tre punti, giocando complessivamente meglio nell’arco dei novanta minuti. Già nella prima frazione di gioco gli ospiti sono andati vicini al gol con Rover che in un paio di occasioni ha fatto tremare Sarr, bravissimo a cavarsela in uscita. Dall’altra parte del campo ci ha provato Vázquez che prosegue a malincuore il suo digiuno di gol, un insuperabile Poluzzi ha sempre tenuto la saracinesca abbassata sventando ogni tentativo degli attaccanti di Stroppa. Nella ripresa sale in cattedra Okereke ma anche lui deve fare i conti con il muro eretto dagli altoatesini. Che in contropiede si rendono pericolosi con Ciervo, fermato in extremis da Sernicola, e soprattutto con Cisco che colpisce il palo da fuori, sulla ribattuta Odogwu ribadisce in rete ma era in fuorigioco. Il numero 90 si riscatterà propiziando l’azione che deciderà il match: nel tentativo di anticiparlo, Ravanelli se la butta dentro da solo, davvero sfortunato il difensore centrale che macchia così la sua prestazione. Nel recupero Sekulov si gioca la carta della disperazione ma non inquadra il bersaglio e la sfida termina quindi sullo 0-1. Un pomeriggio perfetto per Bisoli: “Da padre sono contentissimo per il gol di Dimitri, da allenatore sono ancora più felice per la vittoria dei miei ragazzi contro una corazzata. Abbiamo davvero meritato i tre punti, è stata una prestazione maiuscola da parte loro. Venivamo da un momento particolare, non eravamo in crisi, solo che ci mancavano i risultati e con una classifica così corta. Infine voglio spendere due parole per Peet che non giocava da quasi due anni e oggi è stato commovente”.

VIDEO CREMONESE SÜDTIROL 0-1, IL TABELLINO

CREMONESE-SÜDTIROL 0-1 (0-0)

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov (73’ Sekulov), Bianchetti, Ravanelli; Sernicola, Collocolo (80’ Pickel), Castagnetti, Vázquez (80’ Tsadjout), Zanimacchia (72’ Quagliata); Okereke (69’ Buonaiuto), Coda. All. Giovanni Stroppa.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Vinetot, Davi; Ciervo (86’ Kofler), Peeters (78’ Broh), Tait, Rover (62’ Cisco); Rauti (46’ Casiraghi), Odogwu (87’ Pecorino). All. Pierpaolo Bisoli.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Sez. di Asti).

AMMONITI: 31’ Coda (C), 44’ Okereke (C), 53’ Giorgini (S), 61’ Antov (C), 90’+3’ Pecorino (S).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 84’ aut. Ravanelli (S).

