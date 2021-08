Video/ Crotone Como (2-2) highlights e gol: gli squali sbattono sui lariani (Serie B)

VIDEO CROTONE COMO (2-2): BEL PAREGGIO ALLO SCIDA

Dopo l’antipasto di lunedì scorso per la Coppa Italia, lo Scida apre nuovamente le porte al pubblico per la 1^ giornata di Serie B: il Crotone ospita la neopromossa Como dando vita a una partita spettacolare, che si è conclusa sul punteggio di 2-2. I pitagorici si devono quindi accontentare del pareggio e per come si sono messe le cose la squadra che deve mangiarsi le mani per aver sciupato una grossa occasione è quella di Gattuso. Ma andiamo con ordine: nella prima frazione di gioco Chajia fa subito capire a Festa che non sarà una serata tranquilla, Vulic fa la stessa identica cosa con Gori. Tuttavia, a parte creare qualche palla gol, sia i padroni di casa che gli ospiti non sbloccano l’impasse. A inizio ripresa arriva l’episodio che cambia il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mulattieri devia con la punta del piede un tiro da fuori del centrocampista serbo, palla che scavalca l’estremo difensore ospite e termina in rete.

VIDEO CROTONE COMO: IL SECONDO TEMPO

La gioia dei calabresi dura meno di cinque minuti, i lariani pareggiano immediatamente i conti con una fiammata di Chajia che scavalca Festa con un pallonetto e serve un cioccolatino per Iovine che con la porta completamente spalancata deve solo buttarla dentro. Modesto getta nella mischia Kargbo che lascia subito il segno fornendo l’assist per il bis di Mulattieri. A quel punto il Crotone potrebbe chiuderla ma non ci riesce, il Como non si arrende e a dieci minuti dal novantesimo conquista la massima punizione con La Gumina steso da Molina. Dal dischetto Gliozzi spiazza Festa e firma il due pari, prima del novantesimo Iovine scheggia il palo e nel recupero l’erede di Cordaz compie un autentico miracolo sulla mezza rovesciata dell’ex-attaccante del Monza. Alla luce di quanto accaduto, al Crotone è andata anche bene così, se queste sono le premesse il Como può essere protagonista di un grande campionato.

VIDEO CROTONE COMO 2-2: IL TABELLINO

CROTONE-COMO 2-2 (0-0)

CROTONE (3-4-3): Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Zanellato (64’ Kargbo), Vulic, Molina; Maric, Benali, Mulattieri. All. Francesco Modesto.

COMO (4-4-2): Gori; Toninelli (64’ Parigini), Scaglia, Bertoncini, Ioannou; Iovine, H’Maidat (74’ Gliozzi), Bellemo, Chajia (83’ Cagnano); Gabrielloni (63’ La Gumina), Cerri (74’ Arrigoni). All. Giacomo Gattuso.

ARBITRO: Daniele Doveri (sez. di Roma 1).

AMMONITI: 12’ Visentin (Kr), 13’ Toninelli (Co), 30’ Scaglia (Co), 38’ H’Maidat (Co), 57’ Vulic (Kr), 78’ Molina (Kr), 88’ Gliozzi (Co), 90’+2’ Mondonico (Kr).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 49’ e 66’ Mulattieri (Kr), 53’ Iovine (Co), 80’ rig. Gliozzi (Co).

