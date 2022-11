Video/ Crotone Fidelis Andria (2-1) gol ed highlights: +3 che vale il terzo posto!

Video di Crotone Fidelis Andria che regala a tutti gli amanti del calcio di Serie C girone C una grabde partita. La sblocca, un po’ a sorpresa, la squadra ospite con la rete di Bolsius al minuto 13 del primo tempo. Crotone che inizia il suo assedio praticamente subito dopo attaccando su tutti i palloni disponibili con Chiricò in netta ripresa con il passare dei minuti. Crotone che prova più volte a trovare la porta ma la Fidelis Andria finisce il primo tempo in vantaggio guadagnandosi, per 45′ minuti, la vittoria sul Crotone. Sefondo tempo che si apre con il cambio di Giron ma soprattutto di Pannitteri che cambia il match.

Il giovane centrocampista classe 1999 Orazio Pannitteri realizza il gol del pareggio in casa calabrese al termine di un’azione insistita. Si alza il baricentro della gara di casa che sa quando questa partita possa essere importante ma spreca malamente con Tumminello che non è freddo sotto porta ed anche un pizzico sfortunato. Il raddoppio ed il sorpasso arriva al minuto 29 del secondo tempo con la rete dagli undici metri, dopo una trattenuta, con Guido Gomez dal dischetto. Dopo un po’ di sofferenza triplice fischio e terzo posto Crotone.

VIDEO CROTONE FIDELIS ANDRIA: IL TABELLINO

CROTONE: Bove D., Chirico C., Crialese C. (dal 1′ st Giron M.), Dini A. (Portiere), Golemic V., Gomez G. (dal 33′ st Awua T.), Mogos V., Panico G. (dal 6′ st Pannitteri O.), Petriccione J., Tribuzzi A. (dal 33′ pt Tumminello M.), Vitale M.. A disposizione: Awua T., Bernardotto G., Branduani P. (Portiere), Gattuso F. (Portiere), Giannotti P., Giron M., Pannitteri O., Papini F., Rojas L., Tumminello M.

FIDELIS ANDRIA: Arrigoni A., Bolsius D. (dal 19′ st Orfei A.), Candellori K., Ciotti P., Dalmazzi A., Mariani D. (dal 30′ st Djibril M.), Milillo A. (dal 32′ st Graziano A.), Paolini S. (dal 30′ st Hadziosmanovic C.), Pavone F. (dal 19′ st Sipos L.), Urso F., Vandelli F. (Portiere). A disposizione: Alba G., Delvino F., Djibril M., Graziano A., Hadziosmanovic C., Mercurio G., Orfei A., Persichini L., Pinelli M., Sipos L., Zamarion E. (Portiere), Zenelaj E.

Reti: al 13′ st Pannitteri O. (Crotone) , al 29′ st Gomez G. (Crotone) al 13′ pt Bolsius D. (Fidelis Andria) .

Ammonizioni: al 30′ pt Tribuzzi A. (Crotone), al 45’+1 pt Panico G. (Crotone), al 27′ st Vitale M. (Crotone), al 27′ st Chirico C. (Crotone) al 28′ st Candellori K. (Fidelis Andria), al 41′ st Orfei A. (Fidelis Andria).











