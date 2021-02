Video/ Crotone Genoa (0-3): highlights e gol, il Grifone non si ferma più (Serie A)

VIDEO CROTONE GENOA (0-3): IL GRIFONE HA CAMBIATO PASSO

Tre gol nel video di Crotone Genoa, con la truppa di Davide Ballardini che vince, convince e si allontana dalla zona calda della classifica. I liguri vincono uno scontro diretto fondamentale e agganciano momentaneamente il tredicesimo posto in classifica, a pari merito con l’Udinese. Dopo aver battuto Spezia, Bologna e Cagliari, il Genoa rifila un secco 0-3 al Crotone. E lo fa grazie e soprattutto alla doppietta di Mattia Destro, sempre più a suo agio nelle vesti di bomber rossoblu. In tandem con l’uzbeko Eldor Shomurodov, l’ex attaccante di Milan e Roma ritrova gol e continuità. E’ proprio lui a mettere in discesa la sfida dello Scida, spezzando l’equilibrio al ventiquattresimo minuto del primo tempo. Con il suo fiuto si fa trovare al posto giusto al momento giusto, spedendo all’angolino il pallone dello 0-1.

La formazione di Ballardini, dopo il gol, acquisisce ulteriore sicurezza e si comporta adeguatamente in ogni fase del gioco. Il Crotone non crea particolari grattacapi a Perin, mentre il Genoa dà la sensazione di poter fare male ogni volta che si proietta negli ultimi trenta metri. Così non stupisce il raddoppio siglato da Czyborra, che con uno splendido mancino infila in porta il suggerimento di Zappacosta. 0-2 e partita in pugno per il Genoa. Nella ripresa ci pensa subito Mattia Destro a congelare il risultato, spingendo in rete lo 0-3 con un inserimento perfetto. Dopo cinquanta minuti la partita è già finita, anche se in seguito i calabresi colpiscono un palo con Benali, mentre Pandev sciupa a tu per tu con Cordaz per il possibile 0-4.

VIDEO CROTONE GENOA: IL TABELLINO

CROTONE-GENOA 0-3

Marcatori: 24′ e 50′ Destro, 29′ Czyborra

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (69′ Djidji), Marrone, Golemic; Pedro Pereira (46′ Rispoli), Messias, Zanellato (69′ Henrique), Benali, Reca; Di Carmine (56′ Rivière), Simy.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta (71′ Ghiglione), Strootman (74′ Behrami ), Badelj, Zajc (61′ Melegoni), Czyborra; Shomurodov (61′ Pjaca), Destro (71′ Pandev ).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Strootman, Messias, Henrique, Reca

Espulsi: –