Video/ Crotone Lecce (0-3) highlights e gol: serata da incubo per i pitagorici

VIDEO CROTONE LECCE (0-3): TRIS SALENTINO IN TRASFERTA

Turno infrasettimanale da incubo per il Crotone che apre le porte dello Scida al Lecce e viene preso a pallonate dai salentini che vincono con il risultato di 0-3, mettendo ancora più nei guai i pitagorici che restano a secco di vittorie dopo le prime 5 giornate del campionato di Serie B. La classifica piange per la squadra di Modesto che in questo momento si trova a ridosso della zona retrocessione, la stagione è lunghissima ma all’ambiente serve assolutamente una scossa e a pagare per tutti potrebbe essere proprio il tecnico che di certo non si è accattivato la simpatia di dirigenti e tifosi con un bottino di appena tre pareggi, e a quanto pare non riesce proprio a fare breccia nei giocatori che non sembrano digerire affatto i suoi schemi. Come dimostrano i gol subìti, in contropiede e con la difesa completamente schierata.

Due di questi portano la firma di Di Mariano che è riuscito così a sbloccarsi, l’ex-attaccante del Venezia si contende la palma di migliore in campo con Strefezza che ha preso parte a tutte e tre le marcature ospiti, mettendo di persona il sigillo nella ripresa rubando palla a Molina e involandosi verso la porta di Festa che non ha potuto far nulla per fermarlo. Solamente in qualche isolato frangente i padroni di casa hanno cercato di rendere la vita difficile a Gabriel che nei novanta minuti si è limitato a fare buona guardia su un calcio piazzato di Maric – l’unico a meritarsi una risicata sufficienza – e su un tentativo di Mulattieri, mai in partita come i suoi compagni del resto. Una brutta pagina da archiviare al più presto perché tra pochi giorni si torna in campo per il derby con il Cosenza, altro esame importante per gli uomini di Baroni che sabato prossimo andranno a far visita al Cittadella.

VIDEO CROTONE LECCE 0-3, IL TABELLINO

CROTONE-LECCE 0-3 (0-2)

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Mondonico (46′ Nedelcearu), Canestrelli, Paz; Mogos, Estévez (79′ Zanellato), Donsah (46′ Vulic), Sala (46′ Molina); Maric, Benali (79′ Kargbo); Mulattieri. All. Francesco Modesto.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (90′ Calabresi), Tuia, Lucioni, Gallo; Helgason (70′ Olivieri), Hjulmand, Gargiulo (90′ Blin); Strefezza (70′ Bjorkengren), Coda, Di Mariano (81′ Pablo Rodriguez). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Daniele Paterna (sez. di Teramo).

AMMONITI: 20′ Estévez (C), 29′ Tuia (L), 72′ Gargiulo (L).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 5′ e 23′ Di Mariano (L), 69′ Strefezza (L).

