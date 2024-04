Video/ Crotone Monopoli (3-1) gol e highlights: che doppietta per Tumminello! (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CROTONE MONOPOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Ezio Scida il Crotone la spunta in rimonta contro il Monopoli per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Squali istruiti da mister Zauli sembrano partire alla grande mettendo i brividi alla retroguardia avversaria con il colpo di testa di Gomez ad impattare uno dei pali della porta di Dalmasso. Tuttavia il Gabbiano non si lascia impressionare e risponde anzi siglando la rete del vantaggio all’11’ con De Risio, ben assistito dal suo compagno Borello. Proprio lo stesso Borello ci riprova intorno al 33′ cogliendo a sua volta un altro palo.

Nel secondo tempo i rossoblu si riaffacciano in zona offensiva sempre con Gomez che impegna Dalmasso con un nuovo colpo di testa verso il 51′. Nella porzione finale del match i Pitagorici mettono il turbo e nel giro di appena tre minuti, ovvero tra il 67′, con un colpo di testa, ed il 70′, ribaltano il punteggio con i gol messi a segno da Tumminello, autore di una doppietta personale con l’aiuto di Giron prima e di Tribuzzi poi. E’ quindi lo scatenato Gomez a chiudere i conti all’80’ realizzando il gol del tris con un altro assist vincente servito da Tribuzzi.

Pensando all’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonino Costanza della sezione di Agrigento ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Vinicius, Giron e Tumminello da un lato, De Risio, Sosa e Ferrini dall’altro. La vittoria significa nuovi tre punti per il Crotone che vola a quota 52 nella classifica del girone C della Serie C 2023/2024 mentre il Monopoli si arrende restando bloccato con i suoi 39 punti.

