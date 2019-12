Video/ Crotone Trapani (3-0): highlights e gol. Messias si sblocca! (Serie B)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Crotone Cittadella 3-0. Il girone d’andata non poteva finire meglio per la squadra allenata da Stroppa che sale al terzo posto in classifica, alle spalle di Benevento e Pordenone, la strada per il ritorno in Serie A è ancora lunga ma solamente una serie di passi falsi da qui a fine stagione può privare i pitagorici dei play-off. Situazione sempre più problematica per gli uomini di Castori, il cambio di allenatore non ha ancora portato vittorie e la quota salvezza si allontana sempre più. Se nel primo tempo il risultato è rimasto in equilibrio è solo grazie alle parate di Carnesecchi e al palo colpito da Mustacchio, mentre dall’altra parte Pettinari e Luperini provano timidamente a impensierire Cordaz senza scalfire l’estremo difensore che tra pochi giorni compirà 37 anni. A inizio ripresa Junior Messias, che fino a qualche mese fa giocava nel Gozzano, sblocca la contesa e fa gioire il pubblico dello Scida mettendo la gara in discesa per i padroni di casa, gli ospiti sfiorano soltanto il pari con Evacuo che sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta. Un errore che di fatto annienta le speranze di rimonta dei siciliani che successivamente verranno trafitti anche da Mazzotta e Simy, quest’ultimo a segno dagli undici metri e al nono centro in campionato. Vittoria netta e meritata per i calabresi che hanno dimostrato di avere una marcia in più, confermandosi tra le squadre più in forma in questa fase della stagione.

LE DICHIARAZIONI

Junior Messias ha aperto le danze segnando il primo dei tre gol che hanno deciso la contesa: “Spero che quello di oggi sia soltanto il primo di una lunga serie di gol, giocavo molto bene da parecchio tempo ma non ero ancora riuscito a esultare, sono contento di essermi sbloccato, la squadra ha bisogno anche del mio contributo per vincere. Lottiamo per obiettivi importanti e non potrebbe essere altrimenti in una piazza importante come quella di Crotone ci tengo a non deludere il mister e tutti quelli che stanno riponendo la loro fiducia nei miei confronti. La dedica è per mia moglie e per i miei figli che sono sempre stati al mio fianco e mi sostengono incondizionatamente. Non è tempo per fare bilanci, meglio aspettare aprile. Pensiamo a sfruttare la pausa per riposarci, ci aspetta un girone di ritorno molto impegnativo e dobbiamo farci trovare pronti”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI CROTONE TRAPANI 3-0 (da legab.it)



