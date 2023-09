Video/ Crotone Turris (2-3) gol e highlights: colpo esterno campano, stop per Zauli (Serie C girone C)

VIDEO CROTONE TURRIS (2-3): COLPO DEI CORALLINI

Video Crotone Turris che presenta una partita molto entusiasmante fin dai primissimi istanti di gioco. Parte molto bene il Crotone di Lamberto Zauli con l’attaccante Tumminello che va vicino al gol in più occasioni. Poco dopo l’attaccante ex Atalanta verrà anche ammonito per un brutto fallo in ritardo sul numero 23 Scaccabarozzi. Tra i più attivi del Crotone c’è sicuramente il numero otto Felippe, che non è fortunato sotto porta. Vantaggio a sorpresa della Turris firmato da Cum, ma non è finita qui. Calcio d’angolo battuto dal numero quattro Franco ed incornata di testa dell’esperto ex Avellino Riccardo Maniero. Gelato l’Ezio Scida di Crotone. Dopo due minuti concessi dal direttore di gara, termina il primo tempo con il doppio vantaggio dei campani.

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 2-1): la decide Fabrizi all'86' (Serie C 10 settembre 2023)

Trova il gol della rimonta il Crotone con Tumminello che approfitta di un cross preciso di Giron per spedire la palla in rete con il mancino ma l’esultanza dura molto poco perchè Maniero trova il modo di riportare i suoi in un doppio vantaggio. Colpo di testa e palla alle spalle di Dini che non può nulla. Secondo tempo che non presenta molte emozioni dopo le reti realizzati nei primissimi minuti. Accorcia le distanze il Crotone con la rete firmata da Vuthaj che approfitta dell’ottima cross di Giron. Risultato di 2-3 adesso all’Ezio Scida. Al termine dei novanta minuti triplice fischio del direttore di gara che fischia e mandae le formazione negli spogliatoi. Vittoria Turris con il risultato di 2-3.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: stop Crotone, tre punti Padova (10 settembre 2023)

VIDEO CROTONE TURRIS: IL TABELLINO

CROTONE: Dini A. (Portiere), Giron M., Gigliotti G., Papini F., Leo D. (dal 30′ st Giannotti P.), Petriccione J., Vitale M. (dal 43′ st Cantisani R.), D’Ursi E. (dal 30′ st Pannitteri O.), Felippe Martello L. (dal 15′ st Vuthaj D.), Tribuzzi A., Tumminello M. (dal 22′ st Gomez G.). A disposizione: Bove D., Bruzzaniti G., Crialese C., D’Alterio F. (Portiere), Jurcec J., Loiacono G., Lucano A. (Portiere), Rojas L., Spaltro R., Vinicius Negro

TURRIS: Pagno A. (Portiere), Cocetta N., Miceli M., Frascatore P. (dal 22′ st Burgio R.), Cum G., Scaccabarozzi J., Franco D. (dal 14′ st Pugliese S.), Contessa S., Giannone L. (dal 26′ st D’Auria G.), Maniero R. (dal 26′ st De Felice F.), Nocerino L. (dal 13′ st Matera A.). A disposizione: Esempio S., Fasolino G. (Portiere), Guida A., Iuliano A. (Portiere), Maestrelli A., Musumeci M., Pavone F., Primicile A.

DIRETTA/ Padova Legnago (risultato finale 1-0): partita vinta con sofferenza (Serie C, 10 settembre 2023)

Reti: al 2′ st Tumminello M. (Crotone) , al 37′ st Vuthaj D. (Crotone) al 21′ pt Cum G. (Turris) , al 31′ pt Maniero R. (Turris) , al 3′ st Maniero R. (Turris) .

Ammonizioni: al 28′ pt Tumminello M. (Crotone), al 33′ st Vitale M. (Crotone) al 38′ st De Felice F. (Turris).