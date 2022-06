Video/ Danimarca Croazia (0-1) gol e highlights: Pasalic decisivo! (Nations League)

VIDEO DANIMARCA CROAZIA, LA PARTITA

La Croazia espugna il Parken Stadion di Copenaghen e riapre completamente il girone, grazie all’1-0 sulla Danimarca al termine di questa terza giornata di Nations League, Lega A, Gruppo 1. Nel primo tempo le due squadre si studiano molto, senza sbilanciarsi e concedere troppo campo agli avversari: l’unica occasione da gol capita sui piedi di Orsic, che non riesce ad inquadrare la porta con un ottimo destro a giro dall’angolo sinistro dell’area di rigore. I danesi provano a rispondere con qualche timido tentativo, ma il destro di Anderson sugli sviluppi da palla inattiva non spaventa gli ospiti. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI DANIMARCA CROAZIA

Nella ripresa entra Modric e la partita cambia, con i croati più motivati e meglio posizionati in campo. Al 69esimo minuto arriva l’azione che decide la gara: il fuoriclasse, neo-campione d’Europa, del Real Madrid batte un corner basso e scambia con il compagno al limite dell’area. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Mario Pasalic, trequartista dell’Atalanta, è il più veloce di tutti ad avventarsi sul pallone, ed in spaccata fulmina l’estremo difensore danese, portando in vantaggio la propria nazionale. Con il pareggio sull’altro campo, la classifica recita: Danimarca 6, Austria 4, Croazia 4, Francia 2.

VIDEO DANIMARCA CROAZIA, IL TABELLINO

Danimarca-Croazia 0-1 (0-0)

DANIMARCA: Schmeichel K., Andersen J., Christensen A., Cornelius A. (dal 17′ st Wind J.), Damsgaard M. (dal 17′ st Braithwaite M.), Delaney T., Eriksen C., Hojbjerg P., Maehle J., Skov Olsen A. (dal 39′ st Poulsen Y.), Wass D. (dal 17′ st Kristensen R.). A disposizione: Iversen D., Vindahl P., Billing P., Braithwaite M., Jensen M., Kristensen R., Nelsson V., Poulsen Y., Skov R., Stryger Larsen J., Vestergaard J., Wind J. Allenatore: Hjulmand K..

CROAZIA: Livakovic D., Brozovic M., Erlic M., Ivanusec L. (dal 1′ st Modric L.), Jakic K. (dal 1′ st Kovacic M.), Juranovic J., Kramaric A. (dal 32′ st Budimir A.), Orsic M. (dal 13′ st Vlasic N.), Pasalic M., Sutalo J., Vrsaljko S. (dal 1′ st Stanisic J.). A disposizione: Ivusic I., Labrovic N., Brekalo J., Budimir A., Caleta-Car D., Kovacic M., Majer L., Modric L., Stanisic J., Sucic L., Vida D., Vlasic N. Allenatore: Dalic Z..

Reti: al 24′ st Pasalic M. (Croazia).

Ammonizioni: al 8′ pt Cornelius A. (Danimarca), al 22′ st Andersen J. (Danimarca) al 30′ st Stanisic J. (Croazia), al 41′ st Budimir A. (Croazia).











